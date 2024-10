Krpálek o dětech: Syn miluje rybaření a hokej, dcera mě zkouší gymnastikou

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit

Po zklamání z her v Paříži, kde vypadl už ve druhém kole, Lukáš Krpálek nekončí. „Pořád mám motivaci, láká mě možnost startovat na páté olympiádě,“ přiznává. Třiatřicetiletý judistický fenomén ale zároveň přemýšlí, čemu se po kariéře bude věnovat. Už teď má jasno, že by se rád naplno vrhnul do své už fungující akademie a třeba v ní vychoval možné nástupce.