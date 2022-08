Posila plzeňských futsalistů Křivánek: Musíme mít ty nejvyšší cíle

Jak se vám v Plzni zatím líbí?

Zvykám si postupně na něco nového. Je to jiné než v Praze. Ale věřím tomu, že bude všechno dobré.

Znal jste některé tváře už před svým příchodem?

S většinou kluků se znám z palubovky. S některými hráči jsem působil v reprezentaci, takže seznamování nebyl žádný velký problém.

Jakou roli ve vašem přestupu hráli trenér Plzně Kopecký a reprezentační kouč Neumann?

Určitou roli sehráli oba. S trenérem Neumannem jsem řešil ještě jisté jiné přestupy. Co by pro mě bylo nejlepší. Ale i on sám říkal, že Plzeň by pro mě mohla být ta pravá štace. I proto jsem zamířil sem.

Vybavujete si souboje s Plzní v barvách Sparty?

Co si pamatuji ty poslední zápasy, tak Plzeň hrála hodně běhavý, náročný futsal. My jsme měli docela problém se s tím srovnat. Bohužel nám to většinou nevyšlo a prohráli jsme. Jen poslední zápas, co si teď vybavuji, jsme v Plzni se Spartou vyhráli 3:2, skóre jsme otáčeli.

Proč jste odešel ze Sparty?

Potřeboval jsem nový impuls. Ve Spartě jsem již trošku stagnoval. Chtěl jsem se posunout herně dál. Vím, že Plzeň o mě jevila zájem už dřív, na přestup nakonec došlo až teď. Věřím, že to bude super.

Jste původně z Mikulova. Teď se přesouváte ještě dále od své domoviny. Jaké to pro vás je?

Jsem zvyklý, že na Moravě už nebydlím. Asi od deseti let pořád někde cestuji. Domů jsem jezdil maximálně na víkend, už jsem si na to zvykl. Teď jezdím domů na Moravu tak jednou za tři měsíce.

Kromě futsalu jste v Praze hrál i fotbal. Budete s ním pokračovat také v Plzni?

Už jsem dostal nějaké nabídky. Musím to ještě pořádně zhodnotit. Jestli to pro mě bude nějaké plus. Určitě bych ale ještě rád dál kombinoval fotbal a futsal.

Na jaké úrovni?

Bude záležet na domluvě s potencionálním týmem. Jestli budu zvládat i některé tréninky. Určitě bych chtěl hrát vyšší soutěž. Jak říkám, bude záležet na týmu. Jde o to, jestli jim bude stačit, že budu chodit jen na zápasy.

Plzeň skončila v loňské sezoně stříbrná. Jaké budou ambice v nové sezoně? V přípravě se i vám osobně daří, ve třech zápasech jste vstřelil tři branky.

Musíme mít ty nejvyšší cíle. Chceme vyhrát titul. Jiný cíl ani mít nemůžeme. A přejeme si, aby se do Plzně vrátila Liga mistrů.