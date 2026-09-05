48 let, vítězný návrat. „Šnek“ Konečný: Ale měl bych míň chlastat a víc trénovat

„Soupeře mám na háku, ale dneska si respekt zaslouží, vydržel. Nechtěl jsem mu to nechat na body. Asi bych měl míň chlastat a víc trénovat, ale v tomhle věku to úplně nejde,“ tvrdil Konečný ještě v ringu během přenosu Oneplay Sport.
Zápas vyhecoval Klement, který se tituluje jako Brněnský tygr, když o nejlepším českém profesionálním boxerovi historie prohlásil: „Klobouk dolů za to, co dokázal. Ale přijde mi, že je to, jako kdyby boxoval šnek. Možná ho to už nebaví.“
Hozenou rukavici od zápasníka, který je bezmála o 20 let mladší, Konečný přijal. Plánoval, že ho sundá do 30 sekund. Zápas byl prezentován nejen jako střet dvou generací, ale i coby válka světů v přístupu k životu, stravě a tréninku. Konečný, to je pivo, bůček a stará škola. Klement ztělesňuje luxus, dravost a moderní scénu.
Konečný zažil svůj vrchol v roce 2012, kdy vybojoval pás mistra světa organizace WBO v lehké střední váze. Bilance Lamače žeber zvoní: 53 vítězství, z toho 24 knokautů, jen pět porážek.
Kariéru několikrát ukončil, ale stejně se vrací jako bumerang. A zatím pokaždé vítězně. Porazil Babiaka (2018), Albrechta (2021) i Bezvodu (2025). A ani teď si neudělal škraloup na své pověsti, i když bezprostředně po zápase úplně štěstím nezářil.
„Já už nechci boxovat. Zvlášť když ho neporazím před limitem, to není sakra dobrý. Jenže na trénování není čas. Průser je, že tělocvičnu mám v prvním patře a v přízemí hospodu,“ pobavil fanoušky na galavečeru GBO Boxing: New Era II. „Ale potřebuju prachy. Vytáhněte někdo pořádné love, ať mi někdo může dát do držky a já si za to něco koupím, třeba basu piv.“
V hlavním zápase večera o český trůn v těžké váze Vasil Ducár udolal Alexandra Cvernu.