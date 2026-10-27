Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Curler Klíma vyhlíží domácí ME: Čekám velké bitvy, snad budou fanoušci slyšet

Autor:
  15:39
Skip českého národního týmu curlerů Lukáš Klíma.

Skip českého národního týmu curlerů Lukáš Klíma. | foto: Jiří Seidl, MF DNES

Skip mužské reprezentace Lukáš Klíma, šéfka Českého curlingu Karolína...
Skip české curlingové reprezentace Lukáš Klíma.
Trenér Lukáš Klíma.
Lukáš Klíma sleduje svého reprezentačního kolegu Lukáše Klípu, jak umetá cestu...
9 fotografií
S Polskem ve středu v pravé poledne rozjedou čeští curleři mistrovství Evropy, které se koná tento týden do neděle v RT Torax Areně v Ostravě. „Máme velmi těžkou skupinu se silnými celky – Švýcarskem, Švédskem a Norskem,“ prohlásil skip národního mužstva Lukáš Klíma. Pátým soupeřem Česka budou Španělé.

„Po povedeném podzimu máme ambice relativně vysoké, chceme se dostat co nejdál,“ řekl Klíma. „Ale když vezmu složení naší skupiny a to, jak jsme se umisťovali v minulých letech, tak úspěch by byl postup do play off.“ To by znamenalo druhé místo ve skupině a účast v semifinále.

Před šampionátem jste vyhráli dva turnaje, takže formu máte?
Ano, teď ji máme dobrou. Ale nejsme jediný tým, který ji má. Z té naší skupiny hned tři týmy. Norové se dostali do finále velkého turnaje, Švédové vyhráli turnaj a Švýcaři jsou druhý nejlepší tým na začátku této sezony. Byli několikrát ve finále a také vyhráli velký turnaj. My možná máme po mnoha letech nejvydařenější start sezony, takže věříme, že to bude dobré. Budou to ohromné bitvy.

Skip českého národního týmu curlerů Lukáš Klíma sleduje spoluhráče Lukáše Klípu.
Český curler Lukáš Klíma

V Ostravě by mohlo být bouřlivé prostředí. Vyhovuje vám?
Když budu mluvit za sebe, tak mám rád bouřlivou atmosféru. I když tak velká akce dosud v České republice nebyla, takže nejsem úplně zvyklý na tolik diváků, kteří vyloženě stojí za mnou a fandí. Když hrajeme třeba v Kanadě, tak tam jsou velké haly a je skvělé, když člověk hodí dobrý kámen a hala mu tleská. To se hraje hned lépe, nabíjí vás to energii. Ale to, že diváci budou fandit vyloženě nám, bude pro nás trošku nové. Uvidíme, jak se s tím naše hlavy popasují.

V aréně je pět drah. Tu svou máte přidělenou, ale kdybyste si mohl vybrat, hrajete raději na kraji, nebo uprostřed?
Na jaké dráze budeme hrát, je dané rozpisem. Ale je spravedlivé, aby se týmy na jednotlivých drahách střídaly. Většinou nám je jedno, na které jsme. Ta krajní vám dává trošku lepší možnost komunikovat s fanoušky, protože jsou opravdu vedle nás. Na druhou stranu se občas stává, že ty krajní dráhy bývají trošku nevyzpytatelné, protože přece jenom od diváků jde hodně tepla.

Tudíž nejsou tak kvalitní?
Jejich plocha může být méně pravidelná. Curling na nich bývá zpravidla náročnější, což může být výhoda i nevýhoda. Pokud bych měl říct, na které dráze hraju nejraději, tak na prostřední, protože na ní bývají nejlepší podmínky. Ale na těch krajních je zase bližší komunikace s fanoušky.

Český curler Lukáš Klíma.

Říkal jste, že vás těší, když diváci při dobrém kameni tleskají. Budou curlingu rozumět?
To ani není tolik potřeba. Fanoušek většinou pozná dobrý kámen. I laik pozná, že něco vyšlo. My se radujeme stejně jako fanoušci. A to stačí. Pro mě je hodně příjemné, když se něco povede a přijde potlesk, nějaká odezva z publika. Věřím, že fanoušci základní pravidla velmi rychle pochopí, tak složité to zase není. A důležité je, aby byli slyšet. To nám dodává energii.

Ostravská aréna má na šampionát kapacitu kolem dvou tisíc diváků. Jakou nejvyšší návštěvu jste při curlingu zažil?
Bylo to na mistrovství světa v kanadském Halifaxu v roce 2015, kde byla kapacita patnáct tisíc míst a na úvodní zápas bylo vyprodáno.

Vstoupit do diskuse

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

Tipsport - partner programu
Liberec vs. TepliceFotbal - Osmifinále - 27. 10. 2026:Liberec vs. Teplice //www.idnes.cz/sport
27. 10. 17:00
  • 1.38
  • 4.53
  • 8.55
Plzeň vs. OlomoucHokej - 15. kolo - 27. 10. 2026:Plzeň vs. Olomouc //www.idnes.cz/sport
27. 10. 17:30
  • 1.50
  • 4.81
  • 5.34
Č. Budějovice vs. Hradec Kr.Hokej - 15. kolo - 27. 10. 2026:Č. Budějovice vs. Hradec Kr. //www.idnes.cz/sport
27. 10. 17:30
  • 2.45
  • 4.09
  • 2.46
Kladno vs. SpartaHokej - 15. kolo - 27. 10. 2026:Kladno vs. Sparta //www.idnes.cz/sport
27. 10. 18:00
  • 2.84
  • 4.10
  • 2.15
Pardubice vs. LitvínovHokej - 15. kolo - 27. 10. 2026:Pardubice vs. Litvínov //www.idnes.cz/sport
27. 10. 18:00
  • 1.42
  • 4.98
  • 6.30
K. Vary vs. Ml. BoleslavHokej - 15. kolo - 27. 10. 2026:K. Vary vs. Ml. Boleslav //www.idnes.cz/sport
27. 10. 18:00
  • 1.65
  • 4.50
  • 4.31
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte 50 známých českých fotbalistů podle fotky?

Tomáš Rosický jde do souboje s Reném Bolfem.

Někteří zářili v národním týmu, na některé v zahraničí stále vzpomínají. Poznáte výběr padesáti známých českých fotbalistů pouze na základě fotografie? Otestujte své znalosti!

Výrazná proměna. Biatlonistka Voborníková se pochlubila novým účesem

Biatlonistka Tereza Voborníková si pořídila nový účes

Biatlonistka Tereza Voborníková se rozhodla pro změnu vzhledu. V úterý vyrazila ke kadeřníkovi, odkud odcházela s výrazně světlejší barvou vlasů. Novým účesem se pochlubila i fanouškům na sociálních...

Bohemians dostali povolení na jižní tribunu Ďolíčku, stavba začne už ve středu

Vizualizace nového Ďolíčku.

Bohemians Praha 1905 dostal stavební povolení na vybudování jižní tribuny fotbalového stadionu Ďolíček. Rozhodnutí obdržel od stavebního odboru Úřadu městské části Praha 10. Práce na základových...

Fenerbahce - Slavia 2:2, divoký úvod, pak vzepětí v závěru. Hosté slaví první bod

Slávisté slaví gól Pavla Kačora do sítě Fenerbahce.

Od našeho zpravodaje v Turecku Vzhledem k průběhu zápasu je to zlatý bod. Slávističtí fotbalisté sice prodloužili sérii bez vítězství v Lize mistrů na dvaadvacet zápasů, slaví však první zisk v této sezoně. V úterý večer v...

Ve 47 letech mistryní světa. Takhle může fungovat spousta lidí, tvrdí Kocumová

Zuzana Kocumová se raduje z vítězství na světovém šampionátu ve sprintu ve...

Ve sportu už několikrát začínala znovu. Zuzanu Kocumovou nezastavil ani věk, ani zdravotní problémy, které jí předčasně ukončily slibnou lyžařskou kariéru. Bývalá juniorská mistryně světa v běhu na...

Vedl i Jágra, teď má trenér Čermák spasit Piráty, poslední v první lize

Kladenský trenér David Čermák.

Zkušený trenér má vyvést hokejový Chomutov ze dna první ligy. Piráty přebírá David Čermák, který ještě v minulém ročníku extraligy dirigoval kladenské Rytíře. Své nové mužstvo už si formoval na...

27. října 2026  11:03,  aktualizováno  15:47

Nedvěd o Spartě i Rosickém: Taky dostával naloženo. Potřebuji od něj české jádro

Úvodní duel 3. předkola Ligy mistrů Sparta–Lyon sledoval na Letné také...

Oba dva se do českého fotbalu vrátili po dlouhých letech v zahraničích. Z obou se staly nadnárodní pojmy. Zatímco vítěz Zlatého míče Pavel Nedvěd pracuje pro českou reprezentaci, Tomáš Rosický už osm...

27. října 2026  15:45

Curler Klíma vyhlíží domácí ME: Čekám velké bitvy, snad budou fanoušci slyšet

Skip českého národního týmu curlerů Lukáš Klíma.

S Polskem ve středu v pravé poledne rozjedou čeští curleři mistrovství Evropy, které se koná tento týden do neděle v RT Torax Areně v Ostravě. „Máme velmi těžkou skupinu se silnými celky –...

27. října 2026  15:39

Sudí na Slavii podle komise nechybovali, experti však poukázali na možnou penaltu

Slávistický křídelník Emmanuel Ayaosi

Hlavní sudí Karel Rouček ve šlágru 12. kola fotbalové ligy Slavia - Mladá Boleslav ve vybraných situacích podle komise rozhodčích nechyboval, když správně odvolal nařízený pokutový kop pro domácí po...

27. října 2026  14:43

Jak se mění Slavia: nebezpečná je pořád, ale chybí jí góly. Projeví se ztráta Chorého?

Slávista Lukáš Provod (vlevo) a Denis Donát z Mladé Boleslavi

Když popisoval slabé stránky týmu, vyjmenoval kouč slávistických fotbalistů Jindřich Trpišovský hned několik důležitých oblastí, ve kterých je Slavia horší než dřív. Potvrzují to i čísla? Odpověď...

27. října 2026  14:30

ODPÍSKÁNO: Ruka? Nejsložitější pravidlo. Experti řešili i prevenci v pokutovém území

Bývalí rozhodčí a experti iDNES.cz Karel Hrubeš Pavel Mareš a Pavel Královec...

Nevyznají se v něm fanoušci a často ani samotní hráči. Nejsložitější fotbalové pravidlo? Jednoznačně to o ruce. „Aspektů, kdy je hra rukou zakázaná a kdy naopak de facto dovolená, je spoustu. Vždycky...

27. října 2026  14:22

Hvězdy, legendy i světové celebrity. Kdo dorazil na předávání Zlatého míče?

England's soccer player Harry Kane holds the player of the year trophy during...

Slavnostní večer Zlatého míče přilákal do Londýna největší osobnosti světového fotbalu i řadu známých hostů. Vedle vítězného Harryho Kanea a dalších oceněných nechyběli Lamine Yamal, Kylian Mbappé,...

27. října 2026  14:19

Trapas Henryho i pískot při projevu vítěze. Co se dělo na vyhlášení Zlatého míče

2026 - Harry Kane. S Anglií třetí na mistrovství světa v Americe, s Bayernem...

Slavnostní ceremoniál v londýnském Palladium Theatre ještě zdaleka nezačal, ale pořadí ankety Zlatý míč na pár minut omylem vylezlo ven. Nejen předčasně uniklé výsledky, ale také trapas moderátora a...

27. října 2026  13:40

Rusové jsou zpátky. Na turnaji, kde je (skoro) celý svět, mohou narazit i na Česko

Fotbalisté Ruska hrají poprvé od vypuknutí války na Ukrajině na mezinárodním...

Velká vlajka v hledišti, kterou rozvinuli rodinní příslušníci mladých fotbalistů. Národní barvy, symboly, dresy, malé matrjošky jako dárečky pro soupeře, a v případě postupu do závěrečné fáze obřího...

27. října 2026

Hromadná potyčka v istanbulském derby. Hráči se prali na zemi, zasahovala i policie

Po závěrečném hvizdu se na hřišti strhla mela.

Fotbalisté Galatasaraye porazili v istanbulském derby Fenerbahce 2:1, konec utkání ale zastínila hromadná potyčka. Hráči se vzájemně strkali, jeden z nich chytil soupeře kolem krku a rozhodčí po...

27. října 2026  12:56

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Sakra dobrý Postava napodobil Mrázka. Není monstrum jako jiní brankáři, ví trenér

Michal Postava (35) z Detroit Red Wings se raduje z výhry.

Měl před sebou tuze náročný úkol. Ale zvládl ho. Český brankář Michal Postava limitoval nejobávanější útok v NHL, vynuloval největší hvězdy Edmontonu v nájezdech a dotáhl Detroit k vítězství 4:3. A...

27. října 2026  12:33

Opomíjený se mocně hlásí. Dostane Frodl šanci v reprezentaci? A co další jména?

Premium
Karlovarský brankář Dominik Frodl pozoruje ze střídačky utkání s Kometou Brno.

Kdyby vám pověděl, že si připadal přehlížený, pochopíte. Úplným obloukem se navzájem nevyhýbali, ale spojení Dominika Frodla a hokejové reprezentace zatím z různých důvodů neladilo dohromady. Přijde...

27. října 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.