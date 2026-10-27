Curler Klíma vyhlíží domácí ME: Čekám velké bitvy, snad budou fanoušci slyšet

„Po povedeném podzimu máme ambice relativně vysoké, chceme se dostat co nejdál,“ řekl Klíma. „Ale když vezmu složení naší skupiny a to, jak jsme se umisťovali v minulých letech, tak úspěch by byl postup do play off.“ To by znamenalo druhé místo ve skupině a účast v semifinále.
Před šampionátem jste vyhráli dva turnaje, takže formu máte?
Ano, teď ji máme dobrou. Ale nejsme jediný tým, který ji má. Z té naší skupiny hned tři týmy. Norové se dostali do finále velkého turnaje, Švédové vyhráli turnaj a Švýcaři jsou druhý nejlepší tým na začátku této sezony. Byli několikrát ve finále a také vyhráli velký turnaj. My možná máme po mnoha letech nejvydařenější start sezony, takže věříme, že to bude dobré. Budou to ohromné bitvy.
V Ostravě by mohlo být bouřlivé prostředí. Vyhovuje vám?
Když budu mluvit za sebe, tak mám rád bouřlivou atmosféru. I když tak velká akce dosud v České republice nebyla, takže nejsem úplně zvyklý na tolik diváků, kteří vyloženě stojí za mnou a fandí. Když hrajeme třeba v Kanadě, tak tam jsou velké haly a je skvělé, když člověk hodí dobrý kámen a hala mu tleská. To se hraje hned lépe, nabíjí vás to energii. Ale to, že diváci budou fandit vyloženě nám, bude pro nás trošku nové. Uvidíme, jak se s tím naše hlavy popasují.
V aréně je pět drah. Tu svou máte přidělenou, ale kdybyste si mohl vybrat, hrajete raději na kraji, nebo uprostřed?
Na jaké dráze budeme hrát, je dané rozpisem. Ale je spravedlivé, aby se týmy na jednotlivých drahách střídaly. Většinou nám je jedno, na které jsme. Ta krajní vám dává trošku lepší možnost komunikovat s fanoušky, protože jsou opravdu vedle nás. Na druhou stranu se občas stává, že ty krajní dráhy bývají trošku nevyzpytatelné, protože přece jenom od diváků jde hodně tepla.
Tudíž nejsou tak kvalitní?
Jejich plocha může být méně pravidelná. Curling na nich bývá zpravidla náročnější, což může být výhoda i nevýhoda. Pokud bych měl říct, na které dráze hraju nejraději, tak na prostřední, protože na ní bývají nejlepší podmínky. Ale na těch krajních je zase bližší komunikace s fanoušky.
Říkal jste, že vás těší, když diváci při dobrém kameni tleskají. Budou curlingu rozumět?
To ani není tolik potřeba. Fanoušek většinou pozná dobrý kámen. I laik pozná, že něco vyšlo. My se radujeme stejně jako fanoušci. A to stačí. Pro mě je hodně příjemné, když se něco povede a přijde potlesk, nějaká odezva z publika. Věřím, že fanoušci základní pravidla velmi rychle pochopí, tak složité to zase není. A důležité je, aby byli slyšet. To nám dodává energii.
Ostravská aréna má na šampionát kapacitu kolem dvou tisíc diváků. Jakou nejvyšší návštěvu jste při curlingu zažil?
Bylo to na mistrovství světa v kanadském Halifaxu v roce 2015, kde byla kapacita patnáct tisíc míst a na úvodní zápas bylo vyprodáno.