Musíme proklouznout do elitní čtyřky, říká skip Klíma před domácím ME v curlingu

„Bude to pro nás neobvyklé, protože většinou hráváme před cizím publikem, takže doufáme, že v Ostravě bude mnohem více českých fanoušků, než jsme zvyklí,“ řekl skip českého národního týmu Lukáš Klíma, který si účast na šampionátu vybojoval spolu s Markem Černovským, Lukášem Klípou a Martinem Juríkem triumfem na mistrovství republiky s Duklou Zbraslav. „Domácími mistry jsme nepřetržitě už od roku 2018.“
Čeho chcete dosáhnout na šampionátu v Ostravě?
Určitě vylepšit umístění z minulé Evropy, kdy jsme skončili šestí. A ideální by bylo dostat se do play off, to znamená do top čtyřky.
Kdo patří k největším favoritům?
Uvidíme, kdo z jednotlivých zemí přijede, ale pokud dorazí ve standardních sestavách, tak určitě Skotové, kteří letos na olympiádě reprezentovali Velkou Británii. Na Evropě ale budou pod skotskou vlajkou. K tomu Švýcaři, Švédové, byť jim olympiáda nevyšla, ale patří k absolutní špičce, a také Italové. To je čtyřka, kterou musíme nějak nabourat a proklouznout do ní.
Pro vás osobně to bude desáté mistrovství Evropy, takže už jen to si říká o nějaké lepší umístění, ne?
Vidíte, z hlavy ani nevím, že už to bude můj desátý šampionát. Moje nejlepší umístění je páté místo. Všechny týmy umíme porazit a není důvod dávat si na domácím šampionátu nízké cíle. Doufám, že budeme bojovat o nejvyšší příčky, byť systém bude trošku jiný.
V čem se změní?
Dřív hrálo deset týmů každý s každým, takže v semifinále byla opravdu ta nejlepší čtyřka. Teď jsou dvě skupiny, z nichž postoupí nejlepší dva celky, takže hodně záleží na tom, koho vám přidělí los.
Ve skupině máte Španěly, Nory, Poláky, Švýcary a Švédy.
Víme, jak jsme na tom. Že se v Evropě pohybujeme kolem šestého místa. Do té čtyřky bychom rozhodně chtěli proniknout.
Nejlepší curling v Česku se hraje v Praze, ale speciální haly jsou i v Brně a Ostravě. Může nynější šampionát pomoci rozvoji curlingu v Moravskoslezském kraji?
Doufám, že pomůže. A moc. Je to i jeden z důvodů, proč se vedení svazu snažilo dostat šampionát do Ostravy. Ta je pro všechny sporty velmi přívětivá. Ve městě je nová hala, ale teď je potřeba vybudovat i členskou základnu, byť samozřejmě nějací lidé, co hrají curling, už tady jsou. Snad lidé, kteří se přijdou na šampionát podívat, si budou chtít curling vyzkoušet. A budou mít kde, když je tady hala.
Máte v českém curlingu vůbec nějakého konkurenta z Moravskoslezského kraje?
Ne, souboj o titul je pražský. Ale postupně se zlepšují brněnské týmy, i když pořád to ještě není ono. A pokud jde o Ostravu, tak zdejší týmy jsou příliš nové a ještě tu kvalitu nemají, musejí se teprve prokousat z těch nejnižších soutěží, což jim ještě několik let zabere.
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Jak se vůbec tvoří reprezentace?
Právo startovat na šampionátech má klub, který vyhraje mistrovství republiky.
Takže vaše Dukla Zbraslav, neboli Dukla Praha?
Je to tak. A i když klub může mít více týmů, tak právo reprezentovat nemá klub jako takový, ale to konkrétní vítězné družstvo.
Doplnit ho někým šikovným odjinud nejde?
Nejméně tři hráči (družstvo tvoří čtyři) musejí být z vítězného celku. Pokud by se ten tým rozpadnul a nezůstali by pohromadě ani tři, tak by jel druhý v pořadí, ale nás je aktuálně v týmu pět, byť pátý, jimž je náhradník Radek Boháč, už oznámil, že po sezoně skončí. My řešíme, jestli budeme pokračovat jenom ve čtyřech, nebo vezmeme někoho dalšího.