Čtyři zářezy za zápas a tréninky s kulturistou. Lions roste velký talent

Nedivte se tedy, pokud byste o hráči s basketbalovou postavou brzy slýchali v souvislosti s nejlepšími borci v české nejvyšší soutěži amerického fotbalu.

V juniorce Lions sázíte jeden touchdown za druhým, daří se vám i v mužské kategorii. Čím to?

V juniorské sezoně jsme dobře sehraní receiveři s naším quarterbackem. Odvážím se i říct, že máme nejlepší útok v celé juniorské lize. Bohužel já se hned na začátku sezony zranil. Navíc vlastní chybou. Místo toho, abych kopal punt, jsem běžel a protihráč mi skočil na koleno. Odehrál jsem jen jeden celý zápas, a to hned ten první proti Pardubice Stallions, ve kterém jsem skóroval čtyři touchdowny. Teď doufám v brzký návrat.

Pojďme tedy ještě k minulé úspěšné sezoně. Hlavní kouč Prague Lions Zach Harrod vás označil za jednoho z netalentovanějších mladých wide receiverů, jakého kdy v Česku viděl. Jaký je váš názor?

Nejtalentovanější nejsem, v našem prvním týmu je hned několik hráčů, kteří hrají lépe než já. Jen se snažím každý trénink zlepšovat a pomáhají mi v tom spoluhráči i trenéři. Bez nich bych se tak často neprosazoval. Týmová hra je v americkém fotbale naprosto vše. Nejde bez toho uspět.

Přesto, co je ve vašem nízkém věku vaše herní přednost a na čem myslíte, že je třeba nejvíc pracovat?

Moje přednost je hlavně výška a rychlost, kterou se snažím využívat naplno. Mám 195 centimetrů, mám slušný výskok. Ve vzduchu mám často výhodu. Na druhou stranu zapracovat bych měl skoro na všem. Nikdo není dokonalý.

Nastupujete i na postu kickera, máte předpoklady z klasického fotbalu?

Na pozici kickera jsem se dostal na juniorském kempu. Ta pozice mě začala bavit a nakonec jsem začal kopat i v seniorské lize, kde jsem se střídal s Ondrou Šislem. Nejdřív jsem kopal jen kick off a field goal. Poté jsem zkusil kopat punt, který mě z pozice kickera baví nejvíc.

Jak jste se vůbec dostal k americkém fotbalu? Čím vás naplňuje?

K fotbalu jsem se dostal náhodou. Kamarád ze školy se mě zeptal, jestli nechci zkusit americký fotbal, já mezitím hrál klasickou kopanou. Od začátku se mi ten sport líbil, protože je to nejtýmovější sport na světě. Když jsem dal první touchdown své kariéry, věděl jsem, že už nemůžu přestat, protože ten moment byl neuvěřitelný.

Nedávno jste měl možnost být součástí společného projektu Světa Sportu a Nutrendu, kde dříve vystupovala sportovní esa jako Jaroslav Kulhavý, Martina Sáblíková. O co šlo ve vašem případě?

Byla to reportáž o tom, kde hráči amerického fotbalu dokazují svou univerzálnost, když se v sérií výzev utkávají se sportovci Nutrend Teamu, jako je právě Jaroslav Kulhavý, Martina Sáblíková či Karlos Vémola. Tohle byl trénink kulturisty Pavla Zotkowského. Pavel je v Česku opravdu špička. Ví o lidském těle snad úplně vše. Dřív jsem ho znal pouze z posilovny, kde trénuji. Osobně jsme se seznámili až na natáčení.

Lukáš Kadlec z Prague Lions trénuje pod dohledem kulturisty Pavla Szotkowského.

Co myslíte, že vám to dalo do budoucna?

Trénink s Pavlem mi dal hodně. Získal jsem zajímavé zkušenosti. Trénink byl více na techniku, která je při cvicích velmi důležitá, abych předešel nějakému zranění. Kulturistika je dobrý sport, sám bych ji ale nikdy neprovozoval, protože je to hodně o psychice. Je opravdu neuvěřitelné, co ze sebe dokážou kulturisté udělat, aby byli nejlepší. Proto je velmi uznávám a kulturistiku často sleduji.

Dokázal byste si představit, že byste nějaké cviky zařadil do svého tréninku?

Dokázal, Pavel má hodně zkušeností jak s nabíráním, tak i s budováním síly a dynamiky. Určitě by mě posunul úplně na jinou úroveň, co se týká rychlosti a nabrání svalové hmoty. Prvky z tréninku už jsem převzal. Například protahování nebo cviky po tréninku. S Pavlem jsem se zlepšil a vzal jsem ho za slovo. Až budu v pořádku zdravotně, tak bych s ním chtěl spolupracovat.

Prague Lions dlouho čekali na titul. Letos se to povedlo a mluví se o tom, že chcete vyhrávat jeden titul za druhým. V čem je váš tým specifický?

Chceme dál vyhrávat, to je jasné. Nebude to jednoduché, to víme. Bude na nás, jestli budeme makat furt naplno jako loňskou sezonu. Tým Lions beru jako svou druhou rodinu. Máme mezi sebou dobré vztahy, a to je hlavní důvod našeho letošního úspěchu.

Máte nějaký herní vzor v NFL?

Můj herní vzor je wide receiver Julio Jones, který hraje za můj oblíbený tým Atlanta Falcons. Líbí se mi, protože je rychlý, vysoký a chytí skoro vše, co na něj letí.