Podle německých médií činí dluhy klubu, který se loni přestěhoval do Ludwigsburgu z Bietigheim-Bissingenu, přes dva miliony eur (více než 49 milionů korun).
Bundesligoví soupeři ho kritizují, že špatnou finanční situaci přiznal až nyní, a mluví o podvodu. Kouč Thüringer HC Herbert Müller dokonce vyzval k tomu, aby Ludwigsburg o titul přišel, což vedení ligy odmítlo.
„Je to nesmírně hořké jak pro trenéra, tak pro hráčky, které si myslely, že jsou v naprosto spolehlivém klubu a mají výborné smlouvy. Nad tímhle managementem je třeba se zamyslet. Tohle je podvod. Je to téměř zločin proti hráčkám, proti celé lize, proti ostatním klubům. Myslím, že by jim měl být titul odebrán,“ řekl televizní stanici ZDF Müller, jehož tým vypadl s Ludwigsburgem v semifinále.
Veronika Malá v dresu Ludwigsburgu:
Šestý titul v historii klubu Ludwigsburg vybojoval ve finále proti týmu Blomberg-Lippe, se kterým se měl 23. srpna utkat v Mnichově o německý Superpohár. Vedení bundesligy ho však ze soutěže vyřadilo a nahradí ho Thüringer HC.
Ligu mistryň bude místo Ludwigsburgu hrát norský celek Sola HK. Evropská házenkářská federace navíc oznámila, že proti klubu, bundeslize a německému svazu podnikne právní kroky.
O účasti Ludwigsburgu v německé lize by mělo být jasno do konce týdne. „Stále čekáme na odpovědi od více než 200 sponzorů, které jsme kontaktovali. Možná se nám nakonec podaří tu díru ještě trochu zmenšit. Navíc dostáváme zpětnou vazbu od hráček, zda a za jakých finančních podmínek by u nás chtěly pokračovat,“ uvedl generální ředitel Ludwigsburgu Christian Köhle.