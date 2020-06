Karatistka Veithová dál sní o Tokiu a chystá se na turnaj v Paříži

9:49 , aktualizováno 9:49

Nebýt koronaviru, už by měla karatistka Lucie Veithová dávno jasno. Buď by byla ve finální fázi přípravy na olympijské hry v Tokiu, nebo by zřejmě už ukončila kariéru.