Byla jsem lepší, rozhodčí mě ani nepřekvapili, říká ztrápená Pudilová

VIDEO: What a reversal! ?? @Lucie_Pudilova is putting in a shift in front of her hometown fans! #UFCPrague ???? https://t.co/vqlkFqyqZE Pro zobrazen? videa mus?te m?t zapnutou podporu JavaScriptu

What a reversal! @Lucie_Pudilova is putting in a shift in front of her hometown fans! #UFCPrague https://t.co/vqlkFqyqZE