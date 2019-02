Capoeira a tvrdé údery. Zápasníci UFC i s Pudilovou veřejně trénovali

I ona pochopitelně lidem poodhalila, do jaké formy natrénovala. Za pomoci trenéra Ladislava Erdelyiho předvedla tvrdé údery pěstí, vysoké výkopy, pružnost, hbitost... a úsměv. Podpora fanoušků Pudilovou viditelně potěšila a uvolnila.

Však ji také v sobotu čeká přetěžká zkouška a nervozitu si nebude moct dovolit. Liz Carmoucheová je šestá žena kategorie do 56,7 kilogramu, papírově favoritka souboje. Sama Pudilová se nechala slyšet, že v zápase nemá co ztratit, může jen získat. A to hodně. Výhrou by se vyšvihla mezi známé tváře, opravdové začínající hvězdy.



Pudilová je před pátým startem v UFC, jinak na tom jsou další zkušení zápasníci, kteří přišli.

Nechyběli ani dva muži, kteří obstarají hlavní duel večera. 35letí Thiago Santos z Brazílie a Jan Blachowič z Polska. Santos vzal vystoupení s vážnou tváří a soustředěností. Předvedl capoeiru, tradiční brazilský bojový tanec, do chráničů tréninkového partnera kopal s takovou vehemencí, až jeho pomocník pod tíhou úderů odskakoval a vrávoral. „Výbušnost, síla,“ zhodnotil rázně do mikrofonu své přednosti Santos. „Zvítězím,“ dodal jednoduše.

Blachowič? Z něj sálalo sebevědomí a jistota. „Tenhle rok je můj. Doufám, že mě Praha bude podporovat,“ vyslovil přání Polák poté, co ukázal pružnost, dynamiku a vysoké výkopy.



33letý Brazilec Marcos Rogerio de Lima přišel jako vůbec první. Bojovník těžké váhy nad 93 kilogramů převedl tvrdé boxerské údery, které bude potřebovat, neboť proti němu nastoupí 31letý Nizozemec Stefan Struve. S 214 centimetry je vůbec nejvyšší zápasník v UFC, přezdívá se mu „Mrakodrap“.

Jeho kamarád, český bijec Viktor Pešta, o něm říká: „Dřív hodně bojoval na zemi, využíval dlouhé nohy. Poslední dobou bouchá spíše ze stoje. Kolik má? Metr patnáct? Úplně nesmysl, pro soupeře je hrozně těžké najít partnera na trénink, aby ho nasimulovali. I mně, když jsem s ním začínal trénovat, bylo divné proti němu jít, je o hlavu vyšší. Ale je fakt dobrej, v UFC působí dlouho.“