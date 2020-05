Měla jsem mít v UFC další smlouvu, říká Pudilová. Teď zápasí v Česku

„Manažeři měli loni v létě po mé třetí porážce vyjednat novou smlouvu. Až přes manažera mé kamarádky jsem se dozvěděla, že to neudělali,“ popisuje pro iDNES.cz Pudilová. „Určitě nesu spoustu viny i já, ale tohle byla jejich chyba.“

Pudilová zápasila v UFC od roku 2017. Po úvodní prohře a následných dvou skvělých výhrách přišlo neúspěšné období vyplněné čtyřmi porážkami v řadě - včetně té z Prahy s Liz Carmoucheovou.

„Měla jsem vysoce postavené soupeřky, manažeři mi domlouvali úplnou špičku, světové trojky, desítky,“ říká 25letá MMA zápasnice. „Na svůj věk jsem na to nebyla úplně vyzrálá.“ V únoru zahraniční média informovala o jejím propuštění ze zámořské organizace a taktéž tady sehráli její zahraniční manažeři nelichotivou roli.

O konci jí dopředu neřekli, přestože to od vedení UFC věděli.

„Měla jsem špatné manažery... Musela jsem se to dozvědět od té známé a přes jiné bojovníky v UFC. Prosila jsem je, aby se na mě zeptali jejich manažeři.“

V UFC skončila s bilancí dvou výher a pěti porážek. Taky si odnesla dohromady sto tisíc dolarů ve dvou bonusech za „nejlepší zápas večera“, uchvacovala agresivním stylem boje a hned čtyřikrát museli těsný výsledek a prohru určit až bodoví rozhodčí.

Dlouhou dobu zůstávala jedinou českou reprezentantkou v nejlepší lize světa. Až po ní přišli David Dvořák, Jiří Procházka a Uzbek žijící v Česku Machmud Muradov.

„Teď už se snažím všechno hodit za hlavu, čeká mě Oktagon Underground, nová příležitost, nový start,“ těší se Pudilová. „Mám domluvené smlouvy i po projektu, jen nemůžu prozradit kde. Dala bych přednost jim, ať s tím vyjdou první.“

Úvodní zápas ve speciálním turnaji (nejde o klasické MMA, zápas trvá maximálně devět minut a pouze v postoji, za strhy k zemi dostává zápasník body, pak se oba vrací na nohy) česko-slovenské organizace Oktagon čeká Pudilovou v sobotu v Praze proti osmnáctileté Tereze Bledé.

V pozvánce mladičké soupeřce vzkázala, že nejde vyhrát, ale přizabít ji. „Víte, že mám zvláštní smysl pro humor. Řekla jsem to ve fóru a nemyslela to špatně. Prostě do toho dám všechno. Já teď opravdu potřebuju nabrat sebevědomí a tohle je ideální příležitost. Navíc to bude hodně sledované,“ tuší Pudilová.

Organizace Oktagon už dokonce pustí na turnaj novináře bez povinnosti prokázat se negativním testem proti nemoci covid-19. A ona na něm nastoupí do hlavního zápasu večera jako favoritka a „veteránka z UFC“.