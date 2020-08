Pudilová odmítla Oktagon, nová soupeřka ale neví, že má z Francie dorazit

„Prosím? Nikdy jsem o tom neslyšela,“ reagovala Berchelová v týdnu na sociálních sítích.

Překvapila tím jak Pudilovou, tak organizátory turnaje v Dobříši. Promotér Alex Chocholouš a jeho spolupracovník Adrian Smrčka si stojí za tím, že veškerá jednání s francouzskou stranou proběhla standardně.

„Přímo s ní jsme nejednali, ale v dubnu jsme oslovili její manažery, se kterými jsme už několikrát spolupracovali. A řekli nám ano. Jestli u nich nastal komunikační šum? Každopádně termín, váhu i peníze jsme dohodli, jediný zádrhel byl v covidu. Chtěli jsme, ať berou dohodu závazně, jen smlouvu jsme v tu chvíli podepsat nemohli,“ říká Smrčka.

Berchelovou zná, v roce 2018 zápasila na jeho turnaji „Night of Warriors“ v Liberci a nad Lucii Mudrochovou zvítězila.

Aktuální situace se přímo dotýká i Pudilové, která po odchodu z americké organizace UFC zápasila pouze v projektu Oktagon Underground, v němž prohrála s 18letou amatérkou Terezou Bledou, a potřebuje nové výzvy.

„Já úplně nerozumím logice té věci. Vlastně mě ani nezajímá, kde je chyba,“ říká Pudilová. „To je její věc, že střídá manažery a má v tom zmatky. Od ní to není profesionální, taky to má řešit v soukromí a ne psát na sociální sítě. Panu Chocholoušovi (promotér) to dvakrát potvrdili. Dostali i lepší podmínky a teď je to jen na ní.“

Organizátoři turnaje v Dobříši nyní čekají, jak se Berchelová rozhodne, přijala totiž už i jinou nabídku na říjnové utkání ve Francii. Pro Pudilovou se proto shánějí náhradnice z Německa či Běloruska, každopádně nic jistého ještě není.

„Já se zápasem počítám, připravuju se tvrdě,“ říká i tak Pudilová.



Původně se přitom dohodla na střídavém působení v zahraničí a v tuzemské organizaci Oktagon, jenže po prohře v projektu Underground zjevně změnila názor.

„Lucii se nelíbily některé věci ohledně Undergroundu, což mi sdělila na schůzce. Pokusil jsem se jí to vysvětlit, ale nepřijala to tak, aby změnila názor, takže se vydala vlastní cestou. Držím jí palce, pořád v ní je potenciální šampionka a stojím si za tím, že by měla zápasit v Oktagonu. Třeba se to stane,“ řekl šéf organizace Ondřej Novotný ve svém pravidelném vysílání.

„Jsme s Ondrou v pohodě, mluví o mně hezky,“ dodává Pudilová. „Podali jsme si ruce a snad někdy v budoucnu spolupracovat budeme, ale teď jsem dostala nabídku na Berchelovou. Je to kvalitní zápas a blízko mé Příbrami v klidnějším prostředí. Oktagon určitě dál nevylučuju, jen vím, že chci zápasit i v americké Invictě.“

Invicta je respektovaná organizace pouze pro ženy, kde by Pudilovou čekala světová konkurence. Nejdřív se ale musí vyřešit Dobříš.