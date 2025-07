O uplynulém víkendu vybojovala devatenáctiletá členka pražské Dukly na mistrovství Evropy v Madridu stříbrnou medaili ve štafetě. Aby cenných kovů nebylo málo, tak se před měsícem stala juniorskou vicemistryní světa, čímž se postarala o historicky největší úspěch českých juniorek na globálních akcích.

Stesk po písčitém kolbišti

S účinkováním na šampionátu starého kontinentu, který hostila minulý týden španělská metropole, byla nadmíru spokojená. Kromě zmíněného štafetového stříbra s Kateřinou Váňovou vyválčila v madridském vedru osmé místo v závodu jednotlivkyň.

Lucie Hlaváčková Moderní pětibojařka ● Je jí 19 let

● Pochází z Černošic u Prahy, kde dodnes částečně žije.

● Je členkou TJ Dukla Praha.

● Jejím trenérem je olympijský vítěz David Svoboda.



● Juniorské úspěchy:

1. místo v mix štafetě na ME 2022 v Barceloně, stříbro v individuálním závodě na MS 2025 v Székesfehérváru. ● Seniorské úspěchy:

2. místo v mix štafetě na ME 2025 v Madridu, bronzová medaile v mix štafetě na MS 2023 v Bathu,10. místo na OH 2024 v Paříži.

„Oproti poslednímu evropskému šampionátu je to posun o čtyři pozice, navíc jsem si vytvořila osobní rekord na překážkové dráze. Přišla mi tentokrát docela jednoduchá a sedla mi. I další disciplíny mi vyšly,“ usmívá se svěřenkyně olympijského vítěze Davida Svobody.

V nedělním štafetovém závodě se vítězka ankety Pětibojař roku ČR 2024 dočkala své první seniorské medaile na vrcholné akci.

„Zlato bylo poměrně daleko i proto, že Švýcarky (vítězná dvojčata Florina a Katharina Jurtovy, pozn. red.) jsou skvělé v překážkové dráze. Druhé místo proto bereme všemi deseti,“ libuje si Hlaváčková.

Ještě větší nadšení z ní srší při vzpomínkách na červnové mistrovství světa juniorek v maďarském Székesfehérváru, kde nestačila jen na Egypťanku Faridu Chalílovou.

„Už od rána jsem se cítila skvěle. Když jsem na začátku vyhrála šerm, byla jsem na vlně, která mi vydržela až do konce. Před během jsem měla na holky přede mnou jen malou ztrátu a byla si jistá, že to ‚cinkne‘,“ líčí dívka, která se do dvanácti let věnovala gymnastice.

I tato průprava jí přitom pomáhá k lepší adaptaci na novou disciplínu sportu, který patří už od roku 1912 mezi olympijské. Z původního kvintetu střelba, šerm, parkur, plavání a běh totiž od letoška jezdecký sport vypadl a nahradila ho překážková dráha, při které spoléhají závodníci jen na svůj um.

Zatímco staromilci tradičního pětiboje, jehož disciplíny ještě v minulém století patřily k základním požadavkům na vojáky, zásadní změnu „protrpěli“, v Hlaváčkové se mísí nostalgie s pragmatismem.

„Na koních jezdím odmalička a budu i nadále, na tom se u mě nic nezmění. Jsou taková moje srdeční záležitost, takže mě vyřazení parkuru mrzelo. Jasně, u zvířete nemůžete předvídat, co udělá, ale k modernímu pětiboji parkur patřil a byla to jedna z věcí, proč byl tak krásný a těžký zároveň. Přiznám se, že mě ta atmosféra spojená s kolbištěm, pískem a tím typickým koňským smrádkem chybí,“ uznává držitelka Ocenění hejtmanky Středočeského kraje v kategorii sport.

Prolézačky a kouč kliďas

Hlaváčková, jež i přes úspěchy mezi seniory bude ještě v příští sezoně spadat do kategorie juniorek, nicméně rozhodnutí vyřadit parkur z milovaného sportu chápe.

„Věřím tomu, že pro pětiboj je to krok vpřed. A jestli je to způsob, jak ho udržet na olympiádě, tak to zvládneme. Navíc si myslím, že parkur mohl od pětiboje mladé lidi odrazovat. Když třeba děti vidí koně, mají z nich obavy a nejspíš neřeknou, že na něm chtějí skákat parkur. Naopak překážková dráha připomíná prolézačku pro malé děti a bude určitě pro nové zájemce o pětiboj mnohem atraktivnější.“

Novou disciplínu trénuje mimo jiné na pražské Dukle, kde se jí věnuje kouč David Svoboda, olympijský vítěz z Londýna 2012.

„Skvělé je, že ze svých zkušeností moc dobře ví, co se děje v hlavě závodníka před velkými akcemi a jak pracovat se stresem. Navíc je David kliďas a pohodář a třeba v šermu mi dokáže často poradit správnou taktiku,“ kvituje Hlaváčková.

Ta během nabitého sportovního programu zvládá i náročná studia na 3. lékařské fakultě UK v Praze.

„Dělám obor fyzioterapie a teď půjdu do druháku. Po sportovní kariéře bych se mu chtěla profesně věnovat,“ dodává moderní pětibojařka, kterou ještě v srpnu čeká mistrovství světa v Litvě.