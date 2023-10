Odtajněné osudy. Český zedník hvězdou Chicaga, drogy v NHL i tuze čilý invalida

Ještě větší zadostiučinění mu přináší osobní setkání s hrdiny dob dávných a trochu tajemných.

Napsal několik knih. Na stránce lubosbrabec.cz vydal víc než sedmdesát textů, v nichž události, jevy či osobnosti z NHL, fotbalu či atletiky líčí v neobvyklých souvislostech, z dosud neznámého pohledu.

„Jsem rád, že se mi podařilo oprášit story hokejové legendy Mira Fryčera. Ale ještě víc si cením objevení příběhu Miroslava Rödra, pro veřejnost naprosto neznámého člověka,“ říká.

Jak jste na něj přišel?

Úplně náhodou, když jsem psal článek o Mirovi Rysovi, což byl syn slavného kladenského hokejisty. V osmašedesátém odešel s rodiči do zámoří, kde se dostal až do fotbalové NASL a hrál třeba proti Pelému. Začínal ale v amatérském týmu Sparta Chicago a v jednom americkém deníku stálo, že v něm s ním nastupuje i další československá hvězda Miroslav Rödr. To mě zaujalo. Jméno jsem neznal a chtěl se o něm dozvědět co nejvíc.