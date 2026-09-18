Hláška, že mám pupek a jsem čtvrtý na světě, je už minulostí, říká Bartůněk

„Ale už je to minulost,“ říká, byť přiznává, že ho potěšilo, že z jeho slov byla hláška roku. Navíc mu na ni přišlo hodně ohlasů. „A dokonce mi lidé říkali, ať si ji nechám patentovat, že to určitě ještě občas někdo použije. Tak to bylo takové úsměvné.“
Nyní táhne národní tým na evropském šampionátu v Itálii. Před národním týmem je osmifinále s Belgičany, s nimiž se utkají v pondělí od 16.00 v Turíně.
„Během zápasů ve skupině jsme si ukázali, že u nás je hlavní pomoc servis, v tom musíme pokračovat,“ tvrdí Bartůněk.
Trenér Jiří Novák říkal, že s Patrikem Indrou hrajete rychleji než s Markem Šotolou. Je pro vás velká změna, když se oba univerzálové v týmu střídají?
To, že s Patrikem hrajeme rychleji, je pomoc, protože náš útočník má pak obranu soupeře většinou rozhozenou na jeden blok. Hrát na téhle úrovni pomalu znamená, že proti sobě máte nejméně dvojblok.
Takže je hra s Patrikem Indrou rychlejší?
Ano, je. A dá se říct, že jsme i sehranější, protože spolu hrajeme už delší dobu. Tréninkově ale jsme na tom všichni stejně. Trénuju jak se Šotolou, tak s Patrikem, ale loni jsme všechny zápasy odehráli jen spolu. A myslím, že to bylo hodně vidět třeba na utkání se Slováky.
U smečařů vnímáte, jestli je na hřišti Lukáš Vašina a Matouš Drahoňovský, případně Jiří Benda či Matěj Pastrňák?
Tam úplně ne. Samozřejmě náš hlavní smečař je Lukáš, takže tomu i víc věřím. Ale Drahoňovský rozhodně nezaostává.
Přetrvává ve vašem týmu ještě duch z loňského úspěšného světového šampionátu?
V hlavách to asi máme všichni, i když se snažíme z minulosti nežít. Ale ten tlak tam určitě je. A hlavně z řad fanoušků a volejbalového okolí. Ti teď očekávají stejný výsledek. Ale vždycky je těžké na nějaký úspěch navázat. To je jako kdybyste po hokejistech, co vyhráli mistrovství světa, chtěli, aby byli šampiony znovu... Tak snadné to však není.
Pomohl loňský úspěch i k dalšímu semknutí vašeho mužstva?
Partu jsme měli skvělou a máme ji i letos. Nechci říct, že velké turnaje, nebo zápasy vyhrává výborná parta, ale má velký podíl na tom, že se vám to podaří.
S Milanem Moníkem, Lukášem Vašinou a Adamem Moníkem patříte mezi nejzkušenější reprezentanty. Berete si nynější národní tým tak trochu za svůj?
Neřekl bych, že je to náš tým, ale určitě tady jsme od toho, abychom ho vedli. A věřím, že to děláme a budeme v tom snad pokračovat.
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Do mužstva přibyli šikovní mladíci. Jak je vnímáte?
Nejtěžší je u nich přechod z juniorů do kategorie dospělých. To není jednoduché. Neříkám, že by na to výkonnostně neměli, ale furt ještě potřebují dospět k tomu, aby chlapský volejbal mohli hrát na této úrovni.
Dvacetiletý blokař Antonín Klimeš to ale zvládá, že?
Ano, Tonda je jeden z těch talentů, který bude hodně vysoko. A už teď díky tomu, že jde do Itálie (do Civitanovy), se posune zase úplně někam jinam.
Zvládne italskou ligu, která je spolu s polskou nejlepší na světě?
Věřím, že ano. Spíš doufám, že dostane šanci hrát, což by mu hodně pomohlo.
Na váš post se tlačí Ondřej Roman. Jaký je?
Je to šikovný nahrávač. Furt jsem čekal, kdo to tady převezme, takže jsem rád, že je Ondra tady. Myslím si, že je to jeden z nahrávačů, který tady po mně bude a bude ten tým dirigovat.
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Takže o budoucnost české nahrávky se nemusíme obávat?
Věřím, že se bát nemusíme.
Letos jste v národním týmu nějakou dobu chyběl, protože jste se stal otcem. Je to nyní pro vás jiné?
Vždycky je to nové, když se vám narodí dítě, ale mám skvělou manželku, která to zvládá, což jsem moc rád. V tomhle mi hodně pomáhá.
Jsou pro vás rodičovské povinnosti důvodem, že zůstáváte v Českých Budějovicích po tom, co jste v předešlých letech putoval evropskými kluby?
Teď ještě budeme doma, ale na další sezonu máme v plánu jít ještě někam ven.