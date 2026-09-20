Když ty, tak já také! Nahrávači se během volejbalových zápasů někdy špičkují

„Je to tak. Když nahrávač zaleje a udělá bod, tak ten jeho protihráč ho chce napodobit a dát si taky nějaký bodík,“ potvrdil Luboš Bartůněk. „Také jsem to tak míval, ale teď už ne. S věkem od toho nějak upouštím a soustředím se spíš na sebe,“ dodal s úsměvem nahrávač národního týmu.
Navíc na nejvyšší úrovni, jakou je probíhající mistrovství Evropy v Itálii, to úplně obvyklé nebývá. Nahrávači si dávají mnohem větší pozor, aby něco nezkazili, anebo soupeři nenabili na tvrdý protiútok.
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„Je to kolikrát takový minisouboj hráčů, poměřují se, kdo je větší samec,“ pousmál se reprezentační trenér Jiří Novák, který byl úspěšným smečařem.
Odmítá ale, že by nahrávače nabádal, aby se podobných kousků vyvarovali. „Nahrávač je dirigent, musí hru vést. Ta je v jeho režii. A když to nedělá, přijde zásah zvenku.“ Tím kouč naznačil, že ho vystřídá.
Jsou nahrávači, kteří obzvlášť rádi a často reagují na to, co udělá jejich protivník na tomtéž postu? „Toho jsem si nevšiml. Ono to může být nebezpečné, aby se do toho člověk nezamotal,“ odpověděl Novák.
„A také si nemyslím, že je to nějaké pravidlo. Stává se spíš, že nahrajou podobnou kombinaci jako nahrávač na druhé straně. Takže pokud je nahrávač inteligentní a drží se svého plánu, nemusí do toho trenér zasahovat.“
Pokud nahrávač během hry udělá něco nečekaného jako je ulívka, musí si dávat o to větší pozor na svého protivníka, že bude chtít předvést podobnou akci.
„Asi se dá očekávat, že se o něco podobného také pokusí, ale úplně to ohlídat nejde. Vždy to vyplyne z nějaké situace,“ konstatoval Luboš Bartůněk.
Někteří nahrávači jsou navíc schopni posílat míč na jednoho smečaře i několikrát za sebou, pokud neboduje.
„Do toho mohu zasáhnout,“ připustil trenér Novák. „Ale to už je spíš na vyhodnocení, protože každá situace je jiná. Také to může být tak, že nahrávač se snaží trenérovi ukázat, že on hraje dobře a smečař ne. Je tam několik nuancí a ty musíte správně posoudit.“
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Čeští volejbalisté se v pondělí od 16.00 utkají v osmifinále evropského šampionátu s Belgií. Budou se zkušení nahrávači, šestatřicetiletý Luboš Bartůňek a o rok mladší Stinj D’Hulst, předhánět v nějakých netradičních řešeních herních situací?
Belgičan stejně jako Bartůněk, který je hraje v Českých Budějovicích, působí ve své domácí soutěži – v Knacku Volley Roeselare, Má ale za sebou i dvě sezony v italské Civitanově, kde se učil od Brazilce Bruna Rezendeho a se kterou vyhrál v roce 2019 Ligu mistrů.
Pokud jde o efektivitu nahrávačů na šampionátu, D’Hulst je s 51,9 procenty jedenáctý a Bartůněk se 49,8 patnáctý. A pro zajímavost – druhý český nahrávač Ondřej Roman je s 60 procenty třetí. Vede Ital Simone Giannelli se 76,72 procenty.