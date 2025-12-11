Vašina skončil v Ostravě. Nepřesvědčil jsem hráče o své strategii, říká trenér

„Byl jsem hlavní trenér. Jsem zodpovědný za družstvo, za výsledky a ty jsme neměli,“ komentoval Lubomír Vašina svůj odchod.
„Před sezonou jsme byli optimističtější a mysleli si, že tým bude fungovat, že budeme na osmém devátém místě, ale to se neděje, a tak jsme se domluvili na rozchodu,“ řekl ostravský manažer Tomáš Zedník. „Rozhodli jsme se, že vsadíme na mód z minulé sezony.“
To znamená, že ostravské volejbalisty, kteří jsou s šesti body předposlední, dvanáctí, budou trénovat Tomáš Zedník spolu s nahrávačem Mateuszem Biernatem.
Vašina svůj odchod nabízel už před čtrnácti dny, ale došlo k němu až v tomto týdnu po sobotní prohře v Příbrami 1:3.
„Viděl jsem, že to nefunguje, že družstvo nepřijímá jakousi mou filozofii,“ uvedl kouč. „Ten mančaft jsem úplně nestavěl, což je také špatné, protože potřebujete opory, které znáte, víte, jaký mají charakter a podobně. Přesto jsem se snažil, aby se kluci v týmu cítili dobře, aby vnímali klubovou sounáležitost.“
To, že nabídku Ostravy vzal, nepovažuje Vašina za chybu. „Bylo to moje rozhodnutí, měl jsem a pořád mám chuť trénovat. V mých šestašedesáti letech je to pro mě další zkušenost,“ uvedl.
Dodal, že pro něj, pro člověka, který je trošku impulsivní a citový, je vždycky hodně důležité, aby se družstvo dalo dohromady. „Aby mělo chemii, aby hráči cítili, že hrají pro toho druhého, aby trochu potlačili svoje ego. Pak jde energie ve prospěch týmu. To je pro mě vždycky zásadní.“
A to mu chybělo.
Základ ostravského týmu tvoří polští volejbalisté, leč v přehršli cizinců Lubomír Vašina problém nevidí. „Je sice pravda, že pokud je v týmu široká enkláva jedné národnostní skupiny, tak mohou být potíže, ale jsou to profíci a navíc nejsou vůbec špatní,“ zdůraznil.
Přesto se v zákulisí povídá o tom, že si kouč nerozuměl s nejzkušenějšími z polských volejbalistů – nahrávačem Mateuszem Biernatem a smečařem Jakubem Grzegolcem.
„Ze začátku byl Bierny víceméně ten, kdo podporoval Luboše, ale spíš byl problém v tom, že ostatní polští kluci až tak neplnili to, co si trenér představoval, nesžili se s jeho strategií,“ připustil Tomáš Zedník. „A ke konci byl proti Lubošovi i Bierny.“
Lubomír Vašina jen podotkl, že hráči netrénovali a nechovali se podle jeho představ. „Ale to je můj problém, že jsem je nedokázal přesvědčit,“ podotkl. „Věřím však, že začnou více vyhrávat. Přeji jim, aby fungovali.“