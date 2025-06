Vytýkali jí vyzývavé oblékání i návštěvu Disneylandu. Teď se chce plavkyně soudit

Alonsová už závodní plavkyní není. Kariéru ukončila bezprostředně po vyřazení v motýlkářských rozplavbách v Paříži. V pouhých dvaceti letech.

Přesto si právě na olympijském působení staví kariéru novou.

Influencerka. Bavička. Modelka. Nebo kdo ví co ještě.

Medializovaný konflikt na hrách využívá pro osobní popularizaci.

Tehdy v Paříži jí vedení paraguayského týmu i paraguayská média vyčítaly: Nevhodně se obléká, ignoruje oficiální týmové oblečení, předvádí se raději ve vlastních upnutých šatech.

Navíc: Místo toho, aby byla na hrách s týmem, udělala si bez povolení výlet do Disneylandu a strávila noc mimo vesnici.

A ještě: Je nedisciplinovaná, porušuje pravidla, vyvolává konflikty.

„Týmová pravidla jsou příliš restriktivní,“ reagovala. V médiích se poté rozšířila informace, že byla vedoucím paraguayské mise na pařížských hrách vyloučena z olympijské vesnice.

„To je naprostý nesmysl,“ namítla. „Nevyhodili mě, odešla jsem sama. Když jsem se nekvalifikovala do semifinále na 100 metrů motýlek, nemusela jsem se dál nikomu zodpovídat. Chtěli mi sice odebrat akreditaci, ale na to neměli právo.“

Opustila tudíž výpravu a dál se o ni nestarala. Namísto vesnice se ubytovala v pařížském hotelu.

Paraguayský digitální deník Hoy mezitím uvedl, že Alonsová už v rozhovoru před hrami hovořila o své neochotě závodit za Paraguay a místo toho vyjádřila touhu reprezentovat Spojené státy. Se svou výkonností by však nikdy neměla šanci, aby se do reprezentace USA probojovala.

V současnosti se nicméně (snad také kvůli snaze o další publicitu) rozčiluje: „Vážně zvažuji právní kroky a podání žaloby proti časopisům a médiím, které o mně šíří falešné zvěsti, jako je například ta, že jsem byla vyloučena nebo vyhozena z olympijské vesnice. Vážně? Kdo s tím nesmyslem přišel? Není to pravda.“

Že ji po jejím nepovoleném výletu do Disneylandu šéfka paraguayského olympijského výboru Larissa Schaererová skutečně vyloučila, považuje pouze za bezvýznamné gesto, protože ještě předtím se rozhodla odejít od týmu sama.

Ohradila se také proti výtkám k jejímu oblékání a chování na hrách.

„Byla jsem souzena za to, že jsem nosila příliš přiléhavé oblečení, chodila do společnosti a neřídila se běžnou konformitou. Ale to přece není nic nevhodného, tak běžně žijí mladí lidé. Oblékala jsem se podle svého vkusu. Pokud to ostatní vnímali jako neuctivé, je to jejich chyba.“

Po skončení her se pokusila zužitkovat nově nabytou popularitu na sociálních sítích. Počet jejich sledujících na Instagramu se rychle přehoupl přes jeden milion. Podobný nárůst zaznamenala na TikToku, prezentovat se začala i na síti X. Později si založila rovněž účet na platformě OnlyFans, kde nabízí exkluzivní obsah svým fanouškům.

„Vaše nejoblíbenější bývalá plavkyně. Nebudete litovat,“ láká potenciální zájemce, aby si ji předplatili za 35 dolarů měsíčně. „Užijeme si spolu spoustu zábavy,“ slibuje jim.

Ačkoliv oficiálně dala plavání sbohem, nevyloučila ani možnost, že po ukončení studií na Southern Methodist University v Texasu se k němu v roce 2026 vrátí, i když patrně ne na vrcholové úrovni.

Ale... nejspíš to není příliš pravděpodobné.

Plavání a svoji pařížskou kontroverzi použila spíše jako odrazové prkno do úplně jiných sfér.

Přičemž nemá na mysli jen sféru společenskou.

„Kdo ví, až dokončím v Americe svá studia, třeba se stanu ministryní sportu,“ napsala.