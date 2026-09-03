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Lovosice: Otvírák na zimním stadionu, cíl semifinále. Co změní noví trenéři?

Ondřej Bičiště
Petr Bílek
,
  7:43
Lovosice, 7.9. 2024, Lovosice - Dukla Praha, 1. kolo házené mužů, hráno na...

Lovosice, 7.9. 2024, Lovosice - Dukla Praha, 1. kolo házené mužů, hráno na zimní stadionu. | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

Lovosice, 7.9. 2024, Lovosice - Dukla Praha, 1. kolo házené mužů, hráno na...
Lovosice, 7.9. 2024, Lovosice - Dukla Praha, 1. kolo házené mužů, hráno na...
Lovosice, 7.9. 2024, Lovosice - Dukla Praha, 1. kolo házené mužů, hráno na...
Lovosice, 7.9. 2024, Lovosice - Dukla Praha, 1. kolo házené mužů, hráno na...
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V minulé sezoně slavili triumf v domácím poháru, letos by házenkáři Lovosic chtěli zaútočit na medaili i v extralize. V nejvyšší soutěži se ambiciózní Lovci dvakrát za sebou na bednu nedostali.

„Určitě nebudeme říkat, že se chceme dostat jen do play off, meta je semifinále. A také chceme skončit po základní části v první čtyřce, abychom měli v play off výhodu domácího prostředí,“ vyhlásil lovosické cíle Vojtěch Srba, ředitel klubu.

Mašát novým koučem Lovosic. Je emotivní, dokáže tým vyhecovat, věří šéf Srba

Mužstvo v létě převzala trenérská dvojice Petr Mašát – Lukáš Hlavatý, do nového extraligového ročníku Lovci vstoupí opět na zimním stadionu. V netradičních kulisách před rekordními návštěvami otevírají sezonu už podesáté, jejich soupeřem bude v sobotu ve 20 hodin Jičín. „Snad bude zimák zase narvaný a vykročíme do sezony výhrou,“ přeje si Srba.

Jak se vám jeví tým před novou sezonou?
Udělali jsme maximum, přivedli jsme hráče, které nám naše podmínky dovolovaly. Tým je poskládaný dobře, mám i dobrý pocit z trenérské dvojice. Máme těžký los, při otvíráku sezony je vždy tlak vyvinutý na nás, pak hned jedeme k mistrovi do Plzně, na Duklu, máme Strakonice a Karvinou. Ale nezoufáme a uvidíme, jak se nám podaří odstartovat.

Co si slibujete od posil?
Přišel Daniel Doškář z Jičína na post levé spojky, od něj si slibujeme palebnou sílu a střelbu ze střední a větší vzdálenosti, parametry na to rozhodně má. Pak jsme získali typologicky dobrého pivota Jakuba Tótha, měl by zvýšit konkurenci na tomto postu. A zabudovali jsme hodně dorostenců, z toho mám velkou radost. Historicky se snad nikdy nepovedlo, aby tolik mladíků přišlo do áčka. Prostor na hřišti určitě dostanou.

lovci_lovosice

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17. srpna 2026 v 18:15, příspěvek archivován: 3. září 2026 v 7:14
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A co přináší nová trenérská dvojice Mašát – Hlavatý?
Líbí se mi, jak pracují, věnují se všemu do detailu, rozebírají to. Je to tenké, všechno může klapat, ale pak se někdo zraní a všechno je jinak. Zatím to vypadá pozitivně, ale musíme to potvrdit nějakými výsledky.

Projeví se trenérská změna na herním stylu Lovosic?
Spíš se budeme držet zavedených věcí. Všichni chtějí hrát rychle, dobře bránit. Já bych byl hrozně rád, abychom dostávali méně branek. Je pravda, že jsme útočný tým a taky jich dost dáváme. Ale byl bych rád, abychom tolik neinkasovali.

V posledních dvou sezonách jste nezískali v extralize medaili, jak to změnit?
Musíme vydobýt lepší umístění po základní části, letos jsme skončili pátí, pak jsme vypadli ve čtvrtfinále se Zubřím, které mělo pro rozhodující zápas výhodu domácího prostředí. To je v házené klíčové. Také potřebujeme, aby se nám vyhýbala zranění. A dobře do sezony odstartovat, ať to nemusíme honit a být v presu jako v předešlých letech.

Vojtěch Srba, ředitel házenkářského klubu Lovci Lovosice.

Už podesáté otevřete nový extraligový ročník zápasem na zimním stadionu, jak letošní jubileum pojmete?
Trošku se pochválíme za minulou sezonu, v níž jsme vyhráli domácí pohár, oba dorostenecké týmy skončily druhé v celostátní lize a mladší žáci vyhráli házenkářský desetiboj, což je takové mistrovství republiky. Pro nás je to příslib do budoucna. Otvírák bude mít opět charitativní podtext, podpoříme Nadační fond Pink Bubble, který pomáhá onkologicky nemocným dětem. Snad se nám podaří vybrat nějakou hezkou částku, která někomu udělá radost a pomůže.

Z Eura do druhé ligy. Trkovský posílil Louny

Trkni mě, jestli se mi to nezdá! Když letos házenkářský reprezentant Jaroslav Trkovský oznámil konec profesionální kariéry v pouhých 24 letech, způsobil pozdvižení. A teď znovu: bude totiž hrát druhou ligu doma v Lounech, kde se házené vyučil.

„Moc se těším, že si házenou zase budu užívat s kluky, se kterými jsem vyrůstal, a zároveň chci týmu co nejvíc pomoct po sportovní stránce,“ svěřila se na webu Lokomotivy úderná spojka, která v extralize nasázela za lovosické Lovce přes 900 gólů v téměř dvou stovkách startů.

Extraliga házenkářů Lovci Lovosice - Maloměřice. Jaroslav Trkovský, domácí...

Elitní kanonýr je vítězem Českého poháru a majitelem dvou extraligových bronzů. Začlenil se i do české reprezentace s vrcholem na evropském šampionátu v Německu 2024. Jenže Trkovského zradilo zdraví, a tak bude trápit brankáře už jen ve třetí nejvyšší české soutěži.

„V profesionální házené jsem prožil skvělé období, ale zdraví a rodina jsou pro mě v tuto chvíli na prvním místě,“ vysvětlil svůj ústup ze slávy talentovaný hráč, jehož zdeptala zranění kolena, kotníku a hlavně vyhřezlá ploténka.

Lokomotiva označila Trkovského příchod za přestup léta. „Pro celou lounskou házenou je Jardův návrat výjimečnou zprávou,“ stojí v prohlášení vedení. „Je to náš odchovanec, hráč s extraligovými i reprezentačními zkušenostmi a především člověk, který má k Lounům silný vztah. Pro náš mladý tým bude obrovským přínosem nejen po herní stránce, ale také přístupem a osobností v kabině.“

Populární házenkář vzal lepkavý míč do ruky poprvé v Lounech v šesti letech. „Kruh se uzavírá – Jarda je doma a věříme, že společně můžeme v nové sezoně mířit vysoko,“ těší se vedení Lokomotivy.

Pikantní je, že Trkovský v severozápadní skupině druhé ligy narazí i na béčko Lovosic. Debutuje v neděli doma proti Bělé pod Bezdězem. „Těším se na lounské fanoušky a atmosféru v hale, kterou dobře znám. Věřím, že nás čeká skvělá sezona plná výborných momentů.“ S Trkovským to je téměř zaručeno.

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