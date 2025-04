Emoce místo klidné síly. Trenér Lovosic se drží Hlinkova motta: Hlavně se z toho...

„Pozitivní emoce a radost musí být. Hrát před plným domem jako ve čtvrtfinále s Brnem, před fantastickými diváky, to musí být sen každého hráče. A lidi přišli i kvůli emocím, které mají kluci na hřišti.“

Lovci smetli Brno 3:0 na zápasy a potřetí v řadě se v semifinále postaví Karviné, obhájci titulu. Sní o historickém zlatu, jenže v cestě je překážka z nejtěžších. Dvakrát ji nepřekonali. „Budeme si věřit. Když si nevěříte, nemáte ve sportu co dělat,“ burcuje slovenský kouč.

Taktovky se ujal od zimy, když po sérii špatných výsledků skončil trenér Roman Jelínek. Vystudovaný učitel působil na lavičce rozvážně, i jeho přístup znamenal úspěchy. Lovosice vytáhl dvakrát po sobě k bronzovým medailím.

„Roman odvedl kus práce, byl to jiný styl trenéra. Jano je víc emotivní, víc nás nabuzuje. Může z toho samozřejmě docházet k faulům z agresivity, ale zatím to sedí a šlape a všechny nás to moc baví,“ přiznal uzdravený kanonýr Jaroslav Trkovský. V posledním zápase Lovci dostali dvě přímé červené karty, trenér pak apeloval, že chce na hřišti chladné hlavy. On, ač to tak nevypadá, s tím prý problém nemá.

„Cloumá to se mnou, ale hlavu chladnou mám pořád. To jsou vědomé věci. Ukazuju emoce, chci, abychom je měli na lavičce i na hřišti, vyžaduju je, myslím, že jsou správné,“ tvrdí rodák z Michalovců. „Někdy se musím postavit za družstvo, někdy i ukázat něco jiného. Ale já musím být vždy ten, kdo chladnou hlavu má, protože musím přemýšlet, co bude dál.“

Přesto se někdy také neuhlídá. „Neříkám, že se mi nestalo, že bych emotivně vyletěl. Ale málokdy,“ ubezpečuje bývalý brankář.

Dvě přímé červené karty, které Lovosice dostaly ve třetím čtvrtfinálovém zápase s Brnem, trenéra naštvaly. „Trošku, spíš dost. Jsem přesvědčený, a tu zkušenost mám jasnou, že vyrovnané zápasy rozhoduje častokrát hlava, mentální nastavení a koncentrace na zápas. Ne ostatní vlivy. To musíme ustát,“ velí.

Lovosice, 29. 3. 2025, extraliga házenkářů, čtvrtfinále play off, 3. zápas, Lovci Lovosice - Handball Brno. ovosičtí házenkáři slaví postup do semifinále, uprostřed brankář Antonín Bartošík.

Lovce během základní části klátila zranění, v play off jsou kompletní. „Je obrovská výhoda, když máte hráče, které tam můžete poslat, a víte, aže svoji kvalitu ukážou a svůj standard odvedou. Vždy je problém, když je víc hráčů zraněných. Vrátil se Marek Hniďák, Trkáč (Jaroslav Trkovský), což jsou obrovské návraty. Vlastně posily. Je to radost,“ těší kouče, že opory se uzdravily.

V nové roli hlavního trenéra se cítí dobře. „Užívám si to. Pracuju s dobrým kádrem, výbornými hráči, postoupili jsme... Slovy nebožtíka Ivana Hlinky: Hlavně se z toho nepos... Jsme už v systému, na kterém bazíruji, s hráči jsme se sladili. A bude to lepší a lepší. “ S medailí na krku by to byl start snů.