Kalamita Lovců. Někdo snad píchá do voodoo panenky! nechápe trenér

Kalamita Lovců vyvrcholila při sobotním šmrncovním hitu s Duklou Praha, který doma ztratili o gól 32:33. Zápas předčasně skončil pro Pavla Vojíře, se smutným pohledem si ledoval pochroumané koleno. „Ještě se nám do toho všeho zraní Pája, další spojka, asi si obleču dres,“ komentoval Lajčák trable masivního rozměru.
Na marodce jsou totiž opory, hvězdy, tahouni. Návrat slovenského smolíčka Marka Hniďáka, který se zranil při entrée do sezony, je v nedohlednu. Opět zraněný je také další kanonýr Jaroslav Trkovský, ani jeho vyhlídky na comeback nejsou známé. Nejblíž tomu je Tadeáš Pokorný. A navíc nehraje ani Ukrajinec Danylo Chajan, kvůli administrativním průtahům se zapojí až v roce 2026.
„Přes všechny problémy kluci nechali na hřišti absolutně všechno, jsem na ně hrdý,“ smekl Lajčák navzdory těsné porážce. Rozbití spojkové vozby se zrcadlí i v extraligové tabulce, Lovci z posledních šesti zápasů pět prohráli a jsou šestí, tedy za svými ambicemi.
Otvírá se tak šance pro junáky, třeba devatenáctiletý Matěj Fornbaum se do sítě Dukly trefil čtyřikrát. „Jediné, co nás sráželo, byla úspěšnost střelby. Brankář Šmíd nás celý zápas mazal,“ tvrdila levá spojka. „Ale i já jsem hrdý, jak jsme se k zápasu postavili vzhledem k naší situaci.“
Dukla je třetí, tradičního rivala porazila podruhé v sezoně. A její brankář Karel Šmíd chválil: „Všichni, kdo máme rádi českou házenou, chceme, aby zápasy vypadaly takhle. Jsem pyšný na náš tým, kromě mě je mladý. Fantastické utkání i zkušenost, která kluky posune.“
Domácího kouče Lajčáka v těžkém období potěšil přístup jeho svěřenců. „Takhle máme bojovat! Že prohrajeme o gól, to je někdy otázka štěstí. Mrzí mě zahozené čisté šance v důležitých momentech, znovu jsme ztratil v lize body, což je škoda, protože za výkon jsme si nějaký zasloužili.“
Šance do konce roku bude ještě na hřišti Frýdku-Místku, doma s Plzní a v Jičíně. Zápasy extraligy Lovci proloží na vlastní palubovce pohárovým střetnutím se Zubřím.