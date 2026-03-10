Živel Lajčák dovedl Lovce k poháru, ale skončí. Nevybodnu se na to, tvrdí trenér

„Na konci roku jsme s Jánem byli v jednání. Dali jsme si deadline do konce února, což bylo bezprostředně po finále poháru. Po pětileté spolupráci hledáme změnu a impulz, abychom se rozvíjeli,“ vysvětlil ředitel klubu Vojtěch Srba časovou posloupnost. „A je to fér, i hráčům dopředu říkáme, s kým se nepočítá, aby si zařídili nové angažmá.“
Zisk poháru v rozhodnutí nehrál roli. „Řešilo se to už dřív. A takhle to vyšlo. Tyto věci se musí dělat s předstihem,“ stojí si Srba za svým.
Lajčák u Lovců úspěšně působil už coby mládežnický kouč, loni v zimě po odvolání Romana Jelínka převzal extraligové áčko. A nedávno s ním po vítězném thrilleru s Karvinou oslavil pohárové zlato.
„Poháru jsem od ledna podřídil úplně všechno, celé dva měsíce. V týmu jsem se snažil nastavit, že je reálné vyhrát. Trofej tady nebyla devět let, město tím žije, všichni to chtěli. Jsem strašně rád, že se zlato podařilo,“ komentoval Lajčák zápis do lovosické historie v podobě čtvrtého pohárového prvenství.
Že se cesta jeho a Lovců rozpojí, to bere pragmaticky. „Jde o rozhodnutí klubu, které respektuji, hotovo. Nic se neděje, věci plynou. Jsem rád, že jsme získali pohár, takže když už budu odcházet, tak s čistým štítem. Mají jinou vizi, trenérský život je takový, netřeba z toho dělat tragédii,“ řekl smířlivě rodák ze slovenských Michalovců.
Lajčákův nástupce ještě známý není, podle Srby to nebude žádný z místních trenérů. „Jednáme, máme nějaké varianty. Chceme od týmu větší progres. V útoku hrajeme rychle, ale vidím velké rezervy v defenzivě, dostáváme strašně moc gólů,“ nastínil ředitel, co bude úkolem nového kouče.
Zatím však střídačce šéfuje Lajčák a Lovosice provede i vrcholem sezony. „Základní cíl být ve čtyřce jsme nesplnili, ale jeho působení v Lovosicích je výsledkově úspěšné. Loni jsme pod ním překonali čtvrtfinále, nezvládli jsme sérii o 3. místo s Duklou. Teď chceme opět postoupit ze čtvrtfinále,“ vytyčil Srba.
A emotivní Lajčák do boje půjde s vervou sobě vlastní. Není uražený. „Jdeme do toho na plné koule,“ zahlásil bývalý brankář zemitě. „I když už mi nějaká nabídka přiletěla, nic se pro mě nemění. Soustředím se na Lovosice. Klukům jsem říkal, že takový je život, ale dokud jsem tady, chci co nejvíc pro tým, pro klub, pro město, pro každého. Že bych se na to vybodl? Ani náhodou! Chceme se v play off dostat co nejvýš.“
V závěrečném kole základní části šesté Lovosice v sobotu hostí souseda v tabulce, tedy páté Brno. Když ho porazí, přeskočí ho a ve čtvrtfinále vyzvou Zubří. Remíza či porážka znamená sérii proti třetí Dukle.
„Nespekulujeme. Kdo na nás vyjde, ten na nás vyjde. Uděláme maximum, abychom nekončili sezonu rychle,“ žádá Srba postup. Soupeře si nevybírá ani Lajčák: „Od třetího do šestého místa je to tak nabité, že je plus minus jedno, s kým hrajete. Kvalita je velká, bude záležet na momentální formě.“
