Duel v Lovosicích ukončila kapající voda. Budu chytat s deštníkem, žertoval gólman

„Víme, že kontumace nebude, bavil jsem se s delegátem. Bude se dohrávat,“ uvedl ve Sporty TV lovosický sportovní ředitel Jan Landa.
Než se zápas přerušil, domácí vedli 6:4. Jenže pak vypověděla službu klimatizace, na palubovku pořadatelé položili hadr a kýbl a snažili se situaci vyřešit „Udělali jsme všechno, abychom kapky minimalizovali. Vypojili jsme klimatizaci, odpojili ji od trubky, nějaká zbytková zkondenzovaná voda tam ale zůstala,“ líčil Landa.
„Nevím, jestli jsme to dotáhli do hratelného stavu, ale kapek už pak nebylo moc. Nakonec delegát rozhodl, že se utkání nedohraje.“
Mokrá palubovka by mohla způsobit podklouznutí a zranění, takže bylo po zápase. „Všichni cítí, že vody nebylo tolik, ale pořád nějaká na palubovce byla. A kdyby se něco kvůli kapce stalo, jde to za klubem, což by nebyla dobrá vizitka,“ nerozporoval Landa delegátův verdikt.
Frýdecký brankář Milan Malina se do televizní kamery snažil situaci odlehčit. „Několikrát jsem zažil, že při dešti halou protékalo, ale vždycky se to podařilo vyřešit. Ukončení utkání jsem zažil poprvé. Nabízel jsem, že bych teoreticky mohl zápas odchytat s deštníkem, sháněli ho po hale, bohužel nesehnali. Takže nakonec se rozhodli, že to radši utnou,“ vtipkoval zkušený gólman.
Lovosičtí Lovci ze tří kol extraligy neodehráli už dvě, minulé střetnutí s Duklou si totiž kvůli hromadnému onemocnění týmu odložili.
„Dukla je kousek, s tou se domluvíme jako vždy, hledání termínu s Frýdkem-Místkem bude těžší, protože je to nejdelší cesta do Lovosic,“ zmínil Landa čtyřsetkilometrovou štreku.
„Obecně nemáme rádi nekompletní program. Pamatuji na covidový ročník, snažili jsme se odložené zápasy dohrávat co nejdříve. Není to dobře pro nikoho, chybí to, pak se hledají termíny na sílu.“
Lovosice i Frýdek-Místek tak paradoxně zůstávají neporaženými, Lovci mají jednu výhru, hráči Pepina dvě.