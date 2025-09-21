Duel v Lovosicích ukončila kapající voda. Budu chytat s deštníkem, žertoval gólman

Petr Bílek
  12:08
Čtyři hodiny cesty, devět minut zápasu. Házenkáři Frýdku-Místku se v Lovosicích ani pořádně nezahřáli a už zase jeli domů. Chvíli po startu sobotního extraligového utkání začala na palubovku kapat voda ze stropu z klimatizace a po hodině čekání a horečnaté snahy domácích o nápravu delegát svazu střetnutí z bezpečnostních důvodů ukončil.

Kapka, která právě dopadla na palubovku házenkářů Lovosic při utkání s Frýdkem-Místkem. | foto: Robert Grim, HK Lovci Lovosice

„Víme, že kontumace nebude, bavil jsem se s delegátem. Bude se dohrávat,“ uvedl ve Sporty TV lovosický sportovní ředitel Jan Landa.

Než se zápas přerušil, domácí vedli 6:4. Jenže pak vypověděla službu klimatizace, na palubovku pořadatelé položili hadr a kýbl a snažili se situaci vyřešit „Udělali jsme všechno, abychom kapky minimalizovali. Vypojili jsme klimatizaci, odpojili ji od trubky, nějaká zbytková zkondenzovaná voda tam ale zůstala,“ líčil Landa.

„Nevím, jestli jsme to dotáhli do hratelného stavu, ale kapek už pak nebylo moc. Nakonec delegát rozhodl, že se utkání nedohraje.“

Jako Baroš či Čech. I Motl má svůj song. Dojalo mě to, přiznává házenkář

Mokrá palubovka by mohla způsobit podklouznutí a zranění, takže bylo po zápase. „Všichni cítí, že vody nebylo tolik, ale pořád nějaká na palubovce byla. A kdyby se něco kvůli kapce stalo, jde to za klubem, což by nebyla dobrá vizitka,“ nerozporoval Landa delegátův verdikt.

Frýdecký brankář Milan Malina se do televizní kamery snažil situaci odlehčit. „Několikrát jsem zažil, že při dešti halou protékalo, ale vždycky se to podařilo vyřešit. Ukončení utkání jsem zažil poprvé. Nabízel jsem, že bych teoreticky mohl zápas odchytat s deštníkem, sháněli ho po hale, bohužel nesehnali. Takže nakonec se rozhodli, že to radši utnou,“ vtipkoval zkušený gólman.

lovci_lovosice

ℹ️❌ Delegát utkání rozhodl po hodinovém čekání o ukončení zápasu. O jeho dalším osudu budeme informovat.

20. září 2025 v 20:03, příspěvek archivován: 21. září 2025 v 11:54
oblíbit odpovědět uložit

Lovosičtí Lovci ze tří kol extraligy neodehráli už dvě, minulé střetnutí s Duklou si totiž kvůli hromadnému onemocnění týmu odložili.

„Dukla je kousek, s tou se domluvíme jako vždy, hledání termínu s Frýdkem-Místkem bude těžší, protože je to nejdelší cesta do Lovosic,“ zmínil Landa čtyřsetkilometrovou štreku.

„Obecně nemáme rádi nekompletní program. Pamatuji na covidový ročník, snažili jsme se odložené zápasy dohrávat co nejdříve. Není to dobře pro nikoho, chybí to, pak se hledají termíny na sílu.“

Lovosice i Frýdek-Místek tak paradoxně zůstávají neporaženými, Lovci mají jednu výhru, hráči Pepina dvě.

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Jatčenková vs. KnutsonováTenis - Finále - 21. 9. 2025:Jatčenková vs. Knutsonová //www.idnes.cz/sport
Živě5:2
  • 1.22
  • -
  • 4.06
Lazio vs. AS ŘímFotbal - 4. kolo - 21. 9. 2025:Lazio vs. AS Řím //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 2.90
  • 2.70
  • 3.00
Dukla vs. BohemiansFotbal - 9. kolo - 21. 9. 2025:Dukla vs. Bohemians //www.idnes.cz/sport
21. 9. 13:00
  • 2.76
  • 3.20
  • 2.55
Svrčina vs. BublikTenis - Dvouhra - čtvrtfinále - 21. 9. 2025:Svrčina vs. Bublik //www.idnes.cz/sport
21. 9. 13:30
  • 3.48
  • -
  • 1.32
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Vuelta končila v chaosu. Protestující se dostali na trať, peloton do cíle nedojel

Slavnostní dojezd poslední Grand Tour sezony přes všechna bezpečnostní opatření změnili propalestinští demonstranti k obrazu svému. 21. etapa španělské Vuelty měla oslavit šampiona Jonase Vingegaarda...

Senzace v Davis Cupu! Češi udolali Američany 3:2 a zahrají si finálový turnaj

Dva body Jiřího Lehečky a rozhodující triumf Jakuba Menšíka znamenají, že čeští tenisté ve druhém kole Davis Cupu překvapili Spojené státy. Favority po obrovském boji přemohli na jejich půdě v Delray...

Slavia - Bodö/Glimt 2:2, strhující bitva, hosté smazali manko a v závěru srovnali

Slávističtí fotbalisté v Lize mistrů mířili k vítězství, vedli o dvě branky, ale nakonec v úvodním zápase hlavní fáze remizovali s Bodö/Glimt 2:2. Vyrovnávací gól dostali v poslední minutě z brejku,...

MS v atletice 2025 Tokio: program, česká nominace, výsledky, kde sledovat

Atletická elita míří do Japonska a fanoušky čeká osm dní atraktivního soupeření. Mistrovství světa v Tokiu je na programu od 13. do 21. září 2025. Českou nominaci, program závodů, výsledky i kde...

Druhý bronz byl blízko, Švábíková skončila čtvrtá. Vadlejchovi vyšel risk

Nebylo daleko k tomu, aby se bronzová bilance české reprezentace na MS v Tokiu zdvojnásobila. Blízko k medaili měla tyčkařka Amálie Švábíková, které však nakonec sezonní maximum 475 stačilo jenom na...

Atletika ONLINE: Mistrovství světa vrcholí, bojují desetibojaři i výškařka Hrubá

Sledujeme online

Atletické mistrovství světa v Tokiu vrcholí, na programu jsou poslední disciplíny. Desetibojaře, mezi kterými jsou i dva Češi Vilém Stráský a Ondřej Kopecký, čeká po oštěpu běh na 1500 metrů. O...

21. září 2025  10:30,  aktualizováno  12:25

Fotbalisté Opavy jsou po remíze s béčkem Slavie stále bez porážky ve druhé lize

Fotbalisté Opavy remizovali v 10. kole druhé ligy na hřišti slávistického B-týmu 1:1. Slezané se posunuli na třetí místo a jako jediní udrželi neporazitelnost ve druholigové sezoně. Rezerva Slavie je...

21. září 2025  12:19

Duel v Lovosicích ukončila kapající voda. Budu chytat s deštníkem, žertoval gólman

Čtyři hodiny cesty, devět minut zápasu. Házenkáři Frýdku-Místku se v Lovosicích ani pořádně nezahřáli a už zase jeli domů. Chvíli po startu sobotního extraligového utkání začala na palubovku kapat...

21. září 2025  12:08

Kolik jsem to utratil? Drastil překvapil sám sebe. Bohatší Kladno myslí i na manželky

Premium

Vlastní kancelář na zimním stadionu v Kladně nový většinový majitel tamního extraligového hokejového klubu nemá. Když Tomáš Drastil přiletí z amerického Dallasu do Česka, židli si vypůjčí. Tak jako...

21. září 2025

MS ve volejbale mužů 2025: program osmifinále, český tým, kde sledovat

Dlouhých patnáct let čekali na účast mezi elitou, teď se čeští volejbalisté na mistrovství světa ukazují výborně. Z velmi těžké základní skupiny překvapivě postoupili do osmifinále! Turnaj se koná na...

21. září 2025  11:43

Italové jsou ve čtvrtfinále MS volejbalistů, úřadující šampioni porazili Argentinu

Obhájci titulu Italové postoupili na mistrovství světa volejbalistů na Filipínách do čtvrtfinále a dál drží naději na zisk pátého zlata v historii. Svěřenci trenéra Ferdinanda De Giorgiho v...

21. září 2025  11:38

Staněk opět bez bodů. V hlavním závodě F2 v Baku obsadil třináctou pozici

Český závodník Roman Staněk dojel třináctý v hlavním závodě formule 2 v Baku a potřetí za sebou nebodoval. Jednadvacetiletého jezdce týmu Invicta v neděli dělilo od bodované desítky více než pět...

21. září 2025  11:21

Šampionky zpět na vrcholu. Krejčíková se Siniakovou ovládly debl v Soulu

Tenistky Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková ovládly čtyřhru na turnaji v Soulu a získaly 18. společný titul. Ve finále v neděli porazily australsko-americkou dvojici Maya Jointová, Caty...

21. září 2025  9:39,  aktualizováno  10:07

Atraktivní menu v Liberci pokračuje. Uděláme to Slavii těžké, věří asistent

Fanoušci fotbalového Liberce mají před sebou už třetí třaskavý prvoligový hit během pěti týdnů. Po Spartě a Plzni dorazí v rychlém sledu na stadion U Nisy další tým z elitní české trojky – pražská...

21. září 2025

Fritz přehrál Alcaraze, vyhrál i De Minaur. Výběr světa v Laver Cupu otočil skóre

Tenisté světového výběru zcela ovládli druhý den exhibičního turnaje Laver Cup, vyhráli všechny čtyři duely. V San Franciscu díky tomu vedou nad týmem Evropy, ve kterém jsou i Jakub Menšík a...

21. září 2025  9:02

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Tenis Laver Cup 2025: program, kdy hraje Menšík, výsledky, kde sledovat

Laver Cup má na programu už osmý ročník. Dějištěm je San Francisco a hraje se od 19. do 21. září 2025. V atraktivním tenisovém klání se tradičně utkávají výběr Evropy a výběr Světa. Diváci mají...

21. září 2025  8:58

Stráský si v desetiboji na MS polepšil a je osmý, Kopecký selhal v tyči

Vilém Stráský se po osmi disciplínách desetiboje na atletickém mistrovství světa v Tokiu posunul na osmé místo, dosud nasbíral 6712 bodů. Naopak bez šance na solidní umístění už je druhý český...

21. září 2025  7:42,  aktualizováno  8:55

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.