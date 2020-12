Francouzští hostitelé na ragbyovém mistrovství světa 2023 vyzvou Zéland

Šampionát s dvaceti účastníky rozdělenými do čtyř skupin se uskuteční v devíti francouzských městech od 8. září do 21. října 2023. Do Francie se turnaj vrátí po 16 letech.

„Už se nemůžeme dočkat,“ řekl francouzský prezident Emmanuel Macron při pondělním losu v Paříži. „Tahle koronavirová krize je hrozná. Za tři roky chceme nabídnout to, co Francie umí - přátelskost, kulinářství, oslavy a kulturu,“ dodal Macron.

Koronavirová pandemie se výrazně podepsala i na letošní ragbyové sezoně. Jihoafričané, kteří loni ve finále MS v Japonsku porazili Anglii, letos nehráli žádný zápas. Kvůli cestovním omezením a obavám o bezpečí hráčů odřekli na podzim účast v soutěži The Rugby Championship, v níž se utkávají elitní výběry jižní polokoule.

„Covid-19 nám může zabránit v cestování, ale nemůže nás připravit o to, abychom se těšili na šampionát ve Francii. Právě to začalo. Lepší místo než Francie k oslavě 200. výročí naší hry neexistuje,“ řekl šéf světové ragbyové federace Bill Beaumont.