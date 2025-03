Florbalistky budou hrát na MS v Brně se Švýcarskem, Lotyšskem a Dánskem

První dva celky ze skupin A a B postoupí přímo do čtvrtfinále. Třetí a čtvrtý bude hrát v předkole play off s nejlepšími týmy z výkonnostně horších skupin C a D. V céčku se představí Japonsko, Norsko, Nizozemsko a Austrálie, v déčku budou hrát Singapur, Německo, Estonsko a Spojené státy americké.

Švýcarsko české florbalistky předloni zdolaly v duelu o třetí místo na MS v Singapuru 5:4 a získaly druhou medaili po bronzu z roku 2011. Od té doby se s ním utkaly ještě loni v listopadu na Euro Floorball Tour v Karlových Varech a vyhrály 4:3. Na světových šampionátech se Švýcarkami sehrály 12 utkání, z nichž třikrát vyhrály.

S Lotyškami hrály Češky naposledy na MS 2021 v Uppsale a zvítězily 8:0. Z deseti vzájemných duelů na šampionátech mají devět vítězství a jednu porážku. S Dánskem hrály ve čtvrtfinále na minulém šampionátu v Singapuru a zvítězily 13:1. Dánský tým zatím porazily ve všech čtyřech utkáních na MS.

„Mistrovství světa je pokaždé svátkem a já věřím, že i tentokrát se podaří přeměnit hostitelská města v epicentra světového florbalu. Je pro mě ctí a zároveň i závazkem, že můj první šampionát v pozici prezidenta IFF se koná právě v České republice,“ uvedl v tiskové zprávě Českého florbalu prezident Mezinárodní florbalové federace Filip Šuman, který v prosinci nahradil Švéda Thomase Erikssona.

„Mistrovství světa je vždy nejen ukázkou toho nejlepšího světového florbalu, ale především otevírá řadu příležitostí pro rozvoj mezinárodního florbalu. Věřím tedy, že v prosinci uvidíme v Brně a Ostravě nejen skvěle zorganizovanou akci, ale že také společně uděláme další krok k posílení pozice světového florbalu,“ doplnil Šuman.

Cílem organizátorů je překonat rekord v návštěvnosti 44.513 diváků ze švýcarského Neuchatelu z roku 2019. Předchozí rekord měl turnaj z roku 2013 v Brně a Ostravě s 43.806 příznivci.

„Věřím, že si na šampionát najdou cestu také fanoušci a fanynky ze zahraničí. Chceme navázat na předchozí skvělé akce, přilákat do hal co největší počet lidí a ukázat, že jako Češi umíme nejen zorganizovat perfektní akci, ale také vytvořit co nejlepší atmosféru a pokusit se vrátit rekord do Česka,“ řekl prezident Českého florbalu Daniel Novák.

Základní skupiny se odehrají v brněnské Starez Aréně Vodova pro 2900 diváků. Na play off se šampionát přesune do ostravské Ostravar Arény pro 9833 diváků.