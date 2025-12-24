„Nekopla“ pomáhají. Amatérský klub z Ústí vybral pro děti už přes milion korun

Petr Bílek
  10:30
Tvrdí o sobě, že jsou nekopla, a pro širokou sportovní veřejnost jsou bezejmenní. Přestože futsalisté Lokomotifu Ústí nad Labem hrají jen pralesní soutěže, pomáhají na ligové úrovni. Během třinácti ročníků svého turnaje s podtitulem Góly pro děti dokázali na charitu získat už víc než milion korun, magickou hranici překonali letos symbolicky před Vánoci. Majstrštyk hodný obdivu.
Tomáš Hon (vpravo) a Pavel Přibyl z futsalového týmu Lokomotif Ústí nad Labem...

Tomáš Hon (vpravo) a Pavel Přibyl z futsalového týmu Lokomotif Ústí nad Labem při akci Góly pro děti, v exhibici nastoupily i děti ze speciální školy. | foto: Facebook Góly pro děti

Pavel Přibyl (vlevo) a Tomáš Hon z futsalového týmu Lokomotif Ústí nad Labem...
Účastníci charitativní futsalové akce Góly pro děti v Ústí nad Labem.
Pavel Přibyl a Tomáš Hon (vpravo) z futsalového týmu Lokomotif Ústí nad Labem...
Tomáš Hon (vlevo) a Pavel Přibyl z futsalového týmu Lokomotif Ústí nad Labem...
„Neznám v českém prostředí amatérský sportovní klub, který by se v takovém měřítku věnoval charitativní činnosti, prakticky na úrovni ligových klubů. Přitom jsme no name. Myslím, že jsme v tom ojedinělí,“ tuší místopředseda mašinek Pavel Přibyl.

Lokomotif jsou kamarádi, kteří si chodí kopnout hlavně pro zábavu a pro žízeň. „Jsme pupkáči,“ směje se Přibyl; áčko hraje okresní přebor, rezerva nejnižší soutěž Ústecka. „Ale hlavně jsme banda nekopel. Futsal neumíme, tedy většina z nás, ale chceme aspoň nějakým způsobem nejen sportovnímu světu pomoct.“

Myšlenka na bohulibý projekt se změnila v realitu v roce 2013, kdy se uskutečnil premiérový Lokomotif Cup. Poprvé tedy došlo na aukci sportovních dresů s podpisy jejich nositelů. V prvním ročníku se vybralo 17 tisíc korun. „Byli jsme za tu částku šťastní, přišlo nám to skvělé. Dneska se tomu usmívám, umíme udělat i desetinásobně více,“ poukazuje ředitel turnaje Tomáš Hon na letošní příspěvek, který činil 118 tisíc korun. Celkově už se vybral milion a 51 tisíc.

Nejkrásnější dresy na světě máme my! vzkazuje Viagemu tým z pralesa

Ty cifry berou dech.

„Náš projekt neustále bobtnal. Bylo víc dresů i akcí, které děláme. První částí je charitativní aukce, která probíhá v listopadu na facebooku Góly pro děti. Druhou pak přímo Lokomotif Cup, veškerý zisk jde potřebným včetně startovného, výtěžku z prodeje občerstvení, památečních triček nebo z tomboly,“ prozrazuje Přibyl s tím, že třetím, ale nepravidelným pilířem je taneční zábava či ples. Zrovna letos se trsalo.

Vybranou částku klub předává Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením, sídlící při Speciální základní škole Pod Parkem v Ústí nad Labem. Peníze putují dětem s poruchou autistického spektra i s jinými hendikepy.

Tomáš Hon (vlevo) a Pavel Přibyl z futsalového týmu Lokomotif Ústí nad Labem předali na taneční zábavě výtěžek z akce Góly pro děti.

„Moje přítelkyně v té škole pracuje, takže máme zpětnou vazbu, na co se peníze použijí. Vybavily se díky nim učebny, zvelebilo se dětské hřiště, postavila se speciální rehabilitační místnost. Přestože škola má peníze i z jiných zdrojů, jako patrioti jsme chtěli pomáhat v naší ústecké čtvrti Severní Terasa,“ líčí Přibyl.

Lokomotif navíc hendikepované děti zve na svůj turnaj, v němž se účastní exhibičního utkání proti dospělákům. „Snažíme se je zapojit do hry, kopnout si s nimi. Ukázat, že i tyto děti můžou sportovat,“ blaží místopředsedu, který akci původně dělal sám, nyní mu s ní pomáhají i spoluhráči. „A samozřejmě nás podporují nejen sportovní kluby, agenti a sportovci, ale taky spousta dalších lidí a firem finančně i materiálně. Bez nich by projekt nebyl tam, kde dnes je.“

Mých deset let ve Slavii. Z charity se stal miliardový byznys, říká Tvrdík

Plusem je Přibylova minulost sportovního novináře, díky níž nasbíral plno kontaktů. Velkou roli hraje i hráčský agent, šéf modlanského klubu a předseda krajského fotbalového svazu Martin Hrdlička. „Vždy sežene nějakou pecku do aukce,“ děkuje Přibyl.

Dražily se třeba dresy hokejových brankářů Michala Neuvirtha a Pavla Francouze, fotbalový gólman Petr Čech podepsal své rukavice, Bořek Dočkal trikot z působení v USA. „Mě jako patriota vždy potěší dres ústecké fotbalové Army, ale i zdejších basketbalistů, volejbalistů nebo amerických fotbalistů.“

Počkat, je vlastně Lokomotif až tak neznámý?

Nedávno přece jen zaujal v mediálním prostoru, když se s fotbalovým Viagemem hecoval, že nejhezčí dresy na světě má on, ne druholigový klub z města nad Labem. Důvodem nebyla touha po slávě, ale něco lepšího: zviditelnění Gólů pro děti.

Kdyby tohle viděl Ježíšek! Jak si bratři Fuksovi poradili s vánoční balící výzvou

Premium
Petr oběma rukama drží fotbalový míč, zatímco jeho bratr Martin...

Dva svalnatí sportovci, v rohu opřená kytara, na stole pohozené prsteny a dvě sady sexy spodního prádla. Možná vás to překvapí, ale tady se budou balit věci, nikoliv ženy. Kdo z těch dvou kanoistů se...

24. prosince 2025

