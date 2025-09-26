Nejkrásnější dresy na světě máme my! vzkazuje Viagemu tým z pralesa

Petr Bílek
  7:00
Máme nejkrásnější dresy na světě! holedbal se ústecký fotbalový Viagem, když pompézně představoval novou sadu pro druhou ligu. Hozenou rukavici zvedl amatérský futsalový oddíl FC Lokomotif Ústí nad Labem. Ústy Pavla Přibyla, místopředsedy mašinek, kontruje: „Už při pohledu na naše dresy musí být všem jasné, že nejkrásnější na světě jsou právě ty naše!“

Aby to klub zvýraznil, při jejich odhalení oblékl do barev Barcelony fotbalovou trenérku a začínající modelku Báru Štěpánovou právě z (ne)konkurenčního Viagemu, kde vede nejmenší děti. Ostatně i při premiéře dresů druholigového fotbalového klubu se také navlékla do jeho revolučních, „potetovaných“ trikotů, aby zapózovala fotografům.

Lokomotif působí v okresním přeboru, jeho rezervní tým dokonce až v nejnižší soutěži Ústecka. V pralese, jak říkají představitelé klubu.

Nové dresy futsalového klubu Lokomotif Ústí nad Labem. Oblékla se do něho i trenérka Barbora Štěpánová.
Ústí nad Labem, 19. 9. 2025, FK Viagem Ústí nad Labem - 1. SK Prostějov, druhá liga. Představení nových dresů. Ukazují je moderátorky Sabina (vlevo) a Joy.
Nové dresy futsalového klubu Lokomotif Ústí nad Labem. Oblékla se do něho i trenérka Barbora Štěpánová.
Nové dresy futsalového klubu Lokomotif Ústí nad Labem pokřtilo béčko výhrou 7:3 nad týmem Lesná Pes.
25 fotografií

Logo, jehož ústředním motivem je parní lokomotiva, podle vedení oddílu odkazuje na sílu, rychlost a především bohatou a dechberoucí historii železniční dopravy.

„Není to jen logo. Je to připomínka toho, že vždy jedeme vpřed! Ano, občas to funí, syčí a někdy (většinou už v prvním poločase) z nás uniká pára…, ale pořád se valíme hrdě dopředu,“ směje se Přibyl, když popisuje znak na dresu stejně vzletně, jako když Viagem komentoval prvky na svém fotbalovém ošacení.

Lokomotif si nové trikoty nadělil k letošnímu 20. výročí od vzniku klubu. Inspirace ikonickým vzhledem Barcelony je nesporná.

Jako z Hollywoodu. Vrtulník přistál na hřišti a Ústí dostalo „potetované“ dresy

„Naše barvy – modrá a rudá – nejsou jen obyčejné pruhy kopírující dres slavné Barcelony. Modrá prezentuje klid a rozvahu, která je nám na hřišti vlastní, a rudá zase vášeň a srdce. Dvě síly, které se zdánlivě bijí, ale dohromady vytvářejí tu nejdokonalejší kombinaci, jakou kdy futsalové palubovky spatřily,“ mluví Přibyl jako z motivační a marketingové příručky.

„Jsme parta nadšených amatérů, která si ráda zajde na pivo. V týmu máme skladníka, strojvedoucího, spisovatele, technika nebo meteorologa. Na hřišti to někdy skutečně vypadá, jako bychom každý hráli podle jiné předpovědi počasí – právě v tom je kouzlo, které nám žádná přírodní katastrofa nevezme. Hrajeme srdcem, a teď navíc i v nejkrásnějších dresech,“ pyšní se Přibyl.

Nové dresy futsalového klubu Lokomotif Ústí nad Labem.

Důvod, proč „no name“ tým hecuje profesionální klub, je podle něj mnohem hlubší. Nejde jen o pobavení, ale přiznává, že se chce i svézt na vlně silného marketingu Viagemu a upozornit na svůj dlouholetý charitativní projekt s názvem Góly pro děti. Díky němu vybral už neuvěřitelných 933 tisíc korun pro handicapované děti z Ústí nad Labem.

„Věříme, že nám to Viagem nebude mít za zlé. Ostatně, on i spousta dalších klubů z celé republiky se pravidelně zapojuje do naší charitativní aukce dresů. Její další ročník odstartuje na Facebooku už 1. listopadu. A jak lépe na ni upozornit, než vyhlásit, že naše dresy jsou ještě krásnější než ty původně nejkrásnější?“ ptá se s nadhledem Přibyl.

Růže mezi trny. Jsme empatické a nemáme mužské ego, říká nadějná trenérka

Béčku Lokomotifu nové dresy přinesly štěstí, pokřtilo je výhrou 7:3 nad týmem Lesná Pes a chvíli vedlo svoji soutěž, v níž má za soupeře i celky jako Rumíci & Chmelaři nebo Všebronx.

Jen mašinky však mají nejhezčí dresy na světě. Nebo minimálně v pralese.

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Bouzková vs. LinetteováTenis - 2. kolo - 26. 9. 2025:Bouzková vs. Linetteová //www.idnes.cz/sport
Živě3:4
  • 1.39
  • -
  • 2.94
Svrčina vs. SpizzirriTenis - Osmifinále - 26. 9. 2025:Svrčina vs. Spizzirri //www.idnes.cz/sport
26. 9. 08:00
  • 1.65
  • -
  • 2.13
Krejčíková vs. AlexandrovováTenis - 2. kolo - 26. 9. 2025:Krejčíková vs. Alexandrovová //www.idnes.cz/sport
26. 9. 08:30
  • 2.23
  • -
  • 1.66
Muchová vs. CîrsteaováTenis - 2. kolo - 26. 9. 2025:Muchová vs. Cîrsteaová //www.idnes.cz/sport
26. 9. 10:00
  • 1.78
  • -
  • 2.03
Č. Budějovice vs. KometaHokej - 8. kolo - 26. 9. 2025:Č. Budějovice vs. Kometa //www.idnes.cz/sport
26. 9. 17:30
  • 2.43
  • 4.19
  • 2.43
Plzeň vs. KladnoHokej - 8. kolo - 26. 9. 2025:Plzeň vs. Kladno //www.idnes.cz/sport
26. 9. 17:30
  • 1.75
  • 4.40
  • 3.81
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Smrt obětavé naděje. Mladý biatlonista zemřel při jízdě na kole po střetu s autem

Střet s autem při vyjížďce na kole nedaleko Krouny na Chrudimsku přeťal slibnou kariéru devatenáctiletého biatlonisty Jana Vaňhy. Okolnosti páteční tragické nehody nyní zjistila redakce iDNES.cz....

Neštěstí před začátkem sezony. Mladý český biatlonista tragicky zahynul

Období letní přípravy končí a za pár týdnů odstartuje v biatlonu nová zimní sezona, čeští biatlonisté do ní ale budou vstupovat se stínem smutku. V pouhých devatenácti letech tragicky zahynul bývalý...

MS v atletice 2025 Tokio: výsledky, vítězové, česká nominace a výkony

Atletická elita osm dní bojovala v dalekém Japonsku. Mistrovství světa v Tokiu bylo na programu od 13. do 21. září 2025. Českou nominaci a výkony, program závodů a především výsledky najdete v...

Volejbalová senzace pokračuje! Češi si na MS zahrají o medaile, čeká je Bulharsko

Čeští volejbalisté si na mistrovství světa na Filipínách zahrají semifinále. Už tak nejúspěšnější šampionát v samostatné české historii osladili čtvrtfinálovou výhrou nad Íránem 3:1 po setech 22:25,...

Sparta - Plzeň 2:1, šlágr rozsekl z penalty Birmančevič, hostující Vydra vyloučen

Sparťanští fotbalisté zvládli první velký ligový šlágr a v 9. kole porazili Plzeň 2:1. Prohrávali sice po gólu Matěje Vydry, pak ale srovnal Mercado a plzeňský kapitán následně viděl červenou kartu...

Nejkrásnější dresy na světě máme my! vzkazuje Viagemu tým z pralesa

Máme nejkrásnější dresy na světě! holedbal se ústecký fotbalový Viagem, když pompézně představoval novou sadu pro druhou ligu. Hozenou rukavici zvedl amatérský futsalový oddíl FC Lokomotif Ústí nad...

26. září 2025

Šedesáti zákroky se zapsal do historie klubu. Mladík obdivuje Dostála a sní o NHL

Premium

Rozhodl se nejít českou cestou jako třeba Šimon Zajíček, do NHL se osmnáctiletý brankář Tobiáš Tvrzník zkusí probít rovnou ze zámoří, kde bude na očích skautům. A hned ve své premiéře v juniorské WHL...

26. září 2025

Jako děcka na dvorku, jako by nám to bylo jedno, zlobil se plzeňský kapitán Vydra

Byl součástí gólové akce, kdy v úvodu utkání Evropské ligy v Budapešti pustil přihrávku na střelce Durosinmiho. Jako každý zápas dřel, šel příkladem, ale rozhodující momenty kapitán plzeňských...

25. září 2025  23:58

Ferencváros - Plzeň 1:1, hosté vedli, hráli proti deseti, o vítězství přišli v nastavení

Plzeňští fotbalisté na úvod základní fáze Evropské ligy byli vteřiny od vítězství, které by bylo snadnější, než sami čekali. V Budapešti nad místním Ferencvárosem od 15. minuty vedli gólem...

25. září 2025  19:47,  aktualizováno  22:55

Čtvrtý tým do Eurocupu: SBŠ Ostrava v odvetě zdrtila švýcarského soupeře

Basketbalistky SBŠ Ostrava deklasovaly v odvetě kvalifikace Eurocupu 102:64 švýcarský tým Troistorrents-Chablais a v součtu s remízou 65:65 z prvního zápasu jednoznačně postoupily. Svěřenkyně...

25. září 2025  22:29

Šulc nastoupil s Karabcem a Lyon vyhrál. Vitík s Boloňou padl na půdě Aston Villy

Fotbalová Evropská liga za sebou má první kolo. Kromě žalu Plzně, která v nastavení ztratila výhru na Ferencvárosi, smutnili ve čtvrtek i Češi Dominik Pech a obránce Martin Vitík. Za Boloňu odehrál...

25. září 2025  21:28

Blázinec. Pardubice stáhly čtyřbrankový náskok, gólem z poslední minuty ale padly

Pořádně divoký zápas nabídla předehrávka osmého kola hokejové extraligy. Pardubice na vlastním ledě prohrávaly s Třincem už 0:4, jenže díky třem gólům v poslední třetině skóre srovnaly. V poslední...

25. září 2025  17:50,  aktualizováno  20:49

Návrat po třinácti letech. Česko bude hostit mistrovství světa horských kol

Česko bude v roce 2029 po 13 letech hostit mistrovství světa v jízdě na horských kolech. Závodit se bude v Novém Městě na Moravě a na Dolní Moravě. Na čtvrtečním kongresu během silničního mistrovství...

25. září 2025  20:19

Nevidomý plavec Kratochvíl už potřetí zlatý. Z MS přiveze nejméně pět medailí

David Kratochvíl získal v pátý den mistrovství světa v paraplavání v Singapuru pátou medaili, už potřetí zlatou. Osmnáctiletý nevidomý sportovec vyhrál ve třídě S11 závod na 100 metrů volný způsob v...

25. září 2025  18:49

Musíme zlepšit obranu, ví Hradec. Přivedl vicemistra světa Kivistöho, Kovář skončil

Hokejisty extraligového Hradce Králové posílí finský obránce Tommi Kivistö. Čtyřiatřicetiletý dvojnásobný stříbrný medailista z mistrovství světa podepsal na východě Čech smlouvu do konce roku s opcí...

25. září 2025  18:43

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Palyza: Přeji si, aby Ostrava v lize nebyla jen nějakým průměrným týmem

Po téměř patnácti letech je zpátky ve svém rodném klubu. Někdejší reprezentační křídelník Lukáš Palyza vyhlíží víkendový start národní basketbalové ligy jako kapitán a jeden z vůdců NH Ostrava.

25. září 2025  18:38

Slovenská cyklistka Chladoňová slaví ve Rwandě druhé stříbro. Kopecký dojela 19.

Cyklistickou mistryní světa do 23 let v závodě s hromadným startem se stala Francouzka Célia Geryová, stříbro získala Slovenka Viktória Chladoňová - stejně jako v pondělní časovce. Česká...

25. září 2025  18:12

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.