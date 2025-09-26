Aby to klub zvýraznil, při jejich odhalení oblékl do barev Barcelony fotbalovou trenérku a začínající modelku Báru Štěpánovou právě z (ne)konkurenčního Viagemu, kde vede nejmenší děti. Ostatně i při premiéře dresů druholigového fotbalového klubu se také navlékla do jeho revolučních, „potetovaných“ trikotů, aby zapózovala fotografům.
Lokomotif působí v okresním přeboru, jeho rezervní tým dokonce až v nejnižší soutěži Ústecka. V pralese, jak říkají představitelé klubu.
Logo, jehož ústředním motivem je parní lokomotiva, podle vedení oddílu odkazuje na sílu, rychlost a především bohatou a dechberoucí historii železniční dopravy.
„Není to jen logo. Je to připomínka toho, že vždy jedeme vpřed! Ano, občas to funí, syčí a někdy (většinou už v prvním poločase) z nás uniká pára…, ale pořád se valíme hrdě dopředu,“ směje se Přibyl, když popisuje znak na dresu stejně vzletně, jako když Viagem komentoval prvky na svém fotbalovém ošacení.
Lokomotif si nové trikoty nadělil k letošnímu 20. výročí od vzniku klubu. Inspirace ikonickým vzhledem Barcelony je nesporná.
„Naše barvy – modrá a rudá – nejsou jen obyčejné pruhy kopírující dres slavné Barcelony. Modrá prezentuje klid a rozvahu, která je nám na hřišti vlastní, a rudá zase vášeň a srdce. Dvě síly, které se zdánlivě bijí, ale dohromady vytvářejí tu nejdokonalejší kombinaci, jakou kdy futsalové palubovky spatřily,“ mluví Přibyl jako z motivační a marketingové příručky.
„Jsme parta nadšených amatérů, která si ráda zajde na pivo. V týmu máme skladníka, strojvedoucího, spisovatele, technika nebo meteorologa. Na hřišti to někdy skutečně vypadá, jako bychom každý hráli podle jiné předpovědi počasí – právě v tom je kouzlo, které nám žádná přírodní katastrofa nevezme. Hrajeme srdcem, a teď navíc i v nejkrásnějších dresech,“ pyšní se Přibyl.
Důvod, proč „no name“ tým hecuje profesionální klub, je podle něj mnohem hlubší. Nejde jen o pobavení, ale přiznává, že se chce i svézt na vlně silného marketingu Viagemu a upozornit na svůj dlouholetý charitativní projekt s názvem Góly pro děti. Díky němu vybral už neuvěřitelných 933 tisíc korun pro handicapované děti z Ústí nad Labem.
„Věříme, že nám to Viagem nebude mít za zlé. Ostatně, on i spousta dalších klubů z celé republiky se pravidelně zapojuje do naší charitativní aukce dresů. Její další ročník odstartuje na Facebooku už 1. listopadu. A jak lépe na ni upozornit, než vyhlásit, že naše dresy jsou ještě krásnější než ty původně nejkrásnější?“ ptá se s nadhledem Přibyl.
Béčku Lokomotifu nové dresy přinesly štěstí, pokřtilo je výhrou 7:3 nad týmem Lesná Pes a chvíli vedlo svoji soutěž, v níž má za soupeře i celky jako Rumíci & Chmelaři nebo Všebronx.
Jen mašinky však mají nejhezčí dresy na světě. Nebo minimálně v pralese.