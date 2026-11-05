Nový golfový seriál od roku 2022 financoval saúdskoarabský investiční fond, který hráče lákal na lukrativní smlouvy a vysoké turnajové odměny. Letos v dubnu však oznámil, že svou podporu ukončí. Série, která má podle médií dluhy ve výši stovek milionů dolarů, ani nedokončila sezonu podle plánu.
Soutěž chtěla provést reorganizaci a pokračovat v nové podobě bez řady známých hráčů. Účast odmítli mimo jiné trojnásobný vítěz majorů Španěl Jon Rahm, Tyrrell Hatton nebo další Angličan Ian Poulter.
Právě odchod hvězd sérii definitivně zlomil vaz, protože společnost BC Partners Credit kvůli tomu stáhla svou nabídku, že LIV Golf podpoří částkou až 300 milionů dolarů. Zástupci série přitom již dříve zveřejnili kalendář na příští rok.
Saúdská Arábie do LIV Golf podle médií investovala pět miliard dolarů, seriál LIV ale každý rok končil v několikamilionové ztrátě. Projekt, který chtěl konkurovat zavedeným okruhům, čelil kritice i kvůli financování ze země, kde se porušují lidská práva.