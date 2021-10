Turnaj snů, jásal kouč pozemních hokejistů Litic po evropském triumfu

Gerlický: Titul řadím trošku výš, ale tohle bylo poprvé Čtyřmi góly zlomil ve finále portugalského rivala, byl vyhlášen nejlepším hráčem zápasu a s týmem pozemních hokejistů plzeňských Litic mohl slavit první turnajové vítězství v pohárové Evropě. „Asi nejlepší zápas kariéry. Gólově určitě, tolik branek jsem v jednom utkání nikdy nedal,“ svěřil se pak Eduard Gerlický, jedenadvacetiletý litický útočník. Přitom začátek se vám moc nepovedl, portugalská Casa Pia odskočila do vedení 2:0 a museli jste dotahovat.

Myslím, že jsme to trošku podcenili, možná jsme od soupeře čekali něco jiného. Ale pak se nám povedlo dát rychlé góly, drželi dál jsme si svoje tempo a hráli to, co jsme si řekli. Portugalcům postupně docházely síly, zbytek utkání už jsme dominovali. Trenér Levý vás po prvních zápasech moc nechválil, co jste ve zbytku turnaje změnil?

Je pravda, že na začátku jsem se trošku hledal. Naštěstí v posledních dvou zápasech se mi už povedlo najít cestu, abych hrál dobře. Co pro vás tahle trofej znamená?

Pro náš klub je to historický úspěch v Evropě. Bohužel je škoda, že jsme letos nevybojovali titul, a příští rok tak místo nás pojede na Evropský pohár někdo jiný. Finále se hrálo před skvělou kulisou, dorazilo 450 lidí. Vnímali jste jejich podporu?

Vždycky, když přijdou lidi, je to pro nás lepší. Ani nevím, co říci. Všichni nás úžasně podporovali a hrozně si toho vážíme. Ve čtyřech dnech jste odehráli čtyři zápasy. Jak náročné to bylo po fyzické stránce?

Hodně, ale naštěstí jsme měli masérky a fyzioterapeuty, kteří nám pomáhali. Dalo se to zvládnout. Navíc jsme vyhrávali, to vám vždycky dodává síly a lépe se regeneruje. Mně osobně se každým dalším zápasem běhalo lépe. Byly zápasy odlišné, než co znáte z domácí extraligy?

Bylo to určitě jiné. Nicméně čekal jsem, že kvalita soupeřů bude ještě vyšší. Nevím, nakolik to ovlivnila koronavirová opatření, jaké měli soupeři tréninkové možnosti. My tím byli také omezení, ale tolik se to na nás nepodepsalo. Co řadíte výš? Loňský titul, nebo výhru v Evropském poháru třetí výkonnostní úrovně?

Ligový titul asi znamená trochu víc. Ale tohle bylo zase poprvé, vítězství pro nás hodně znamená. A určitě bych si tenhle turnaj v budoucnu rád zopakoval.