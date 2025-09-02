Olympijská šampionka podstoupila test pohlaví, přesto se nezúčastní MS

Představitelé tchajwanského svazu podle svého vyjádření poskytli výsledky testů Lin Jü-tching organizaci World Boxing, jež mistrovství světa poprvé organizuje. Nedostali však odpověď. „Bez garancí nemůžeme sportovkyni dovolit cestovat do Británie,“ citovala tchajwanská Central News Agency z vyjádření svazu.
Start Lin Jü-tching a Chalífové na OH v Paříži provázely kontroverze. Dřívější zastřešující organizace amatérského boxu IBA totiž obě v roce 2023 diskvalifikovala v průběhu mistrovství světa na základě blíže nespecifikovaných testů s tím, že nesplňují kritéria potřebná ke startu mezi ženami. Na olympijských hrách ale podle regulí MOV startovat směly, neboť se obě narodily jako ženy, vyrostly jako ženy a po celou kariéru soutěžily pouze v ženských kategoriích.
Podrobit se testu pohlaví? Boxerka Chalífová se odvolala a chce na MS
World Boxing, jež bude organizovat i příští olympijský turnaj v roce 2028, se letos rozhodla zavést genetický screening pohlaví pomocí testů PCR, který rozhodne o zařazení boxerů a boxerek. Organizace tím chce zajistit bezpečné a spravedlivé soutěže pro muže i ženy.
Na rozdíl od Lin Jü-tching se Chalífová testu podrobit odmítla a proti nařízení World Boxing se odvolala k Arbitrážnímu soudu pro sport. Vzhledem k tomu, že projednávání případu u CAS nemá odkladný účinek, nezúčastní se MS ani Alžířanka.