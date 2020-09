Ragbisté Sparty v lize po dvou letech padli. Sérii uťaly Říčany

Tým z Říčan zvítězil, aniž by položil jedinou pětku. Výhru vybojoval šesti proměněnými trestnými kopy Tristana Horaka, Spartě se podařil alespoň jeden průnik do koncové zóny soupeře, ale to bylo málo.

„Kluci hráli s nadšením a velkou bojovností. V obranné fázi, která nám v minulých zápasech nefungovala podle mých představ, jsme dnes měli velké nasazení i kvalitu. Škoda jen, že stále děláme drobné chyby, které nám brání více se prosadit v útoku a bodovat. Po dnešním zápase jsem ale pochopitelně na tým velmi hrdý,“ uvedl na webu Říčan trenér Miroslav Němeček.

Pražané neuspěli v nejvyšší domácí soutěži poprvé od předloňského dubna, kdy podlehli Tatře Smíchov (22:29). V říjnu 2018 pak ještě kontumačně prohráli s Vyškovem kvůli neoprávněnému startu hráče, ale na hřišti tehdy semifinále vyhráli 52:10.

V jihomoravském derby Vyškov - Brno naproti tomu bylo k vidění 13 položených pětek. Domácím se podařilo prolomit obranu soupeře jedenáctkrát, zvítězili drtivě 69:14 a ujali se vedení v tabulce.

Ragbyová první liga 3. kolo Tatra Smíchov - Přelouč 34:21 (15:7) Říčany - Sparta Praha 18:10 (12:3) Vyškov - Dragon Brno 69:14 (43:7) Utkání Praga Praha - Slavia Praha bylo odloženo