Autor: ČTK , iDNES.cz

7:38 , aktualizováno 7:49

České volejbalistky v Lize národů šokovaly výhrou 3:2 nad Spojenými státy. Proti stříbrnému týmu z loňských olympijských her v Paříži prohrávaly po setech 23:25 a 20:25 už 0:2, ale další dvě sady získaly v poměru 25:17 a 25:20 a vynutily si tiebreak. Zkrácenou hru, která se standardně hraje do 15 bodů, po dlouhé sérii mečbolů vyhrály 27:25. Po úvodní porážce 0:3 s Brazílií si tým řeckého kouče Jannise Athanasopulose připsal do tabulky Ligy národů první dva body.