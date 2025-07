České volejbalistky vstoupily do třetího turnaje Ligy národů v Apeldoornu porážkou 1:3 se Srbskem. Mistryně světa měly poprvé v letošním ročníku v sestavě hvězdnou univerzálku Tijanu Boškovičovou a...

Tak dlouhá doba na tak prominentní pozici? To se ve formuli 1 jen tak nevidí! Za dvacet let v čele stáje Red Bull zažil Christian Horner mnohem víc vrcholů než pádů. Platil za uznávaného šéfa,...

Už tak blízký vztah bude ještě bližší. Šéf světového fotbalu Gianni Infantino v době vrcholícího šampionátu klubů oznámil, že FIFA v New Yorku otevře nové sídlo. Kanceláře bude mít v Trump Tower,...

Proč stojí tak divně? Fotbalistky Walesu zaujaly na Euru žen netradičním focením

Pokud jste viděli fotku fotbalistek Walesu před jejich prvním zápasem na Euru žen proti Nizozemsku (0:3), možná vás napadlo: Proč nestojí normálně? Co je to za chaos? To spolu nemluví? Kdepak, jde o...