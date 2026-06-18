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Volejbalistky v Lize národů jasně prohrály s USA, stříbrným týmem olympiády

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Aktualizujeme   11:44
České volejbalistky v Lize národů jednoznačně prohrály s Američankami. Stříbrným medailistkám z olympijských her v Paříži podlehly 0:3 po setech 17:25, 12:25 a 16:25. Na druhém turnaji elitní každoroční reprezentační soutěže na Filipínách tak zaznamenaly druhou prohru, ve středu nestačily na světové jedničky z Itálie.

Monika Brancuská útočí v zápase s Polskem. | foto: VolleyballWorld

Americký tým na rozdíl od loňské Ligy národů, kde ho Češky překvapivě porazily 3:2, nastoupil v plné síle. Proti fyzicky výborně disponovaným soupeřkám se české svěřenkyně řeckého kouče Jannise Athanasopulose jen těžko prosazovaly. Nedařilo se jim na přihrávce, v útoku narážely na kompaktní americký blok a pod tlakem chybovaly. Byla z toho nejtěžší prohra v letošním ročníku Ligy národů.

Marný boj proti světovým jedničkám. Volejbalistky podlehly v Lize národů Itálii

V pátek se Česko, které má nyní vyrovnanou bilanci tří výher a stejného počtu porážek, utká s Japonskem. To zatím v tomto ročníku Ligy národů vyhrálo všech pět zápasů.

Připravujeme podrobnosti...

Liga národů volejbalistek v Pasig City (Filipíny)

Česko - USA 0:3 (-17, -12, -16)
Rozhodčí: Hoorwegová (Austr.), Michlicová (Pol.). Čas: 77 min. Diváci: 340
Sestava a body Česka: Grabovská 4, Grozer 5, Koulisiani 7, Brancuská 7, Mlejnková 5, Jehlářová 8, libero Digrinová - Kneiflová, Orvošová 3, Pragerová, Rejmanová 1, Svobodová. Trenér: Athanasopulos
Nejvíce bodů USA: Thompsonová 15, Ogboguová a Egglestonová po 11

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Český tým čeká po prohraném zápase s Jižní Koreou ještě utkání s Jižní Afrikou a Mexikem. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Tipsport - partner programu
Nosková vs. ParryováTenis - - 18. 6. 2026:Nosková vs. Parryová //www.idnes.cz/sport
Živě6:2, 2:2
  • 1.04
  • -
  • 12.20
Plíšková vs. McNallyováTenis - - 18. 6. 2026:Plíšková vs. McNallyová //www.idnes.cz/sport
18. 6. 12:30
  • 2.07
  • -
  • 1.75
Viďmanová vs. MicicováTenis - - 18. 6. 2026:Viďmanová vs. Micicová //www.idnes.cz/sport
18. 6. 13:30
  • 1.08
  • -
  • 6.07
Bouzková vs. KlugmanováTenis - - 18. 6. 2026:Bouzková vs. Klugmanová //www.idnes.cz/sport
18. 6. 14:00
  • 1.15
  • -
  • 5.40
Bueno vs. SvrčinaTenis - - 18. 6. 2026:Bueno vs. Svrčina //www.idnes.cz/sport
18. 6. 15:00
  • 2.77
  • -
  • 1.43
Hijikata vs. LehečkaTenis - - 18. 6. 2026:Hijikata vs. Lehečka //www.idnes.cz/sport
18. 6. 15:30
  • 3.54
  • -
  • 1.31
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

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