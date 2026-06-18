Volejbalistky v Lize národů jasně prohrály s USA, stříbrným týmem olympiády

Americký tým na rozdíl od loňské Ligy národů, kde ho Češky překvapivě porazily 3:2, nastoupil v plné síle. Proti fyzicky výborně disponovaným soupeřkám se české svěřenkyně řeckého kouče Jannise Athanasopulose jen těžko prosazovaly. Nedařilo se jim na přihrávce, v útoku narážely na kompaktní americký blok a pod tlakem chybovaly. Byla z toho nejtěžší prohra v letošním ročníku Ligy národů.
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Marný boj proti světovým jedničkám. Volejbalistky podlehly v Lize národů Itálii
V pátek se Česko, které má nyní vyrovnanou bilanci tří výher a stejného počtu porážek, utká s Japonskem. To zatím v tomto ročníku Ligy národů vyhrálo všech pět zápasů.
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Liga národů volejbalistek v Pasig City (Filipíny)
Česko - USA 0:3 (-17, -12, -16)