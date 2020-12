Hodonín má v Lize mistryň spasit Sakura, japonská posila za statisíce

Na tom, že 24letá Sakura Moriová (na žebříčku jí letos patří 65. příčka) pomůže Hodonínu v letošní Lize mistrů, byly obě strany domluveny od března. Dostat ji přes Českou republiku do Lince, kde se turnaj v náhradním formátu odehraje, však byl problém, který hodonínské vedení usilovně řešilo prakticky do poslední možné chvíle.

Hodonín patří do tříčlenné skupiny Jedenáct účastníků letošní Ligy mistryň je v Linci rozděleno do dvou čtyřčlenných a jedné tříčlenné skupiny. Ve společnosti tří se ocitl Hodonín, nasazení v této skupině na druhé pozici. Nasazenou jedničkou je francouzský Saint-Quentinois, trojkou je Villach. Právě tyto dva celky se utkají ve čtvrtek v zahajovacím duelu; s vítězem (favoritem je Saint-Quentinois) si zahraje Hodonín v pátek. V sobotu českého mistra čeká druhé utkání. Do semifinále přímo postoupí vítězové skupin, celky z druhých míst sehrají miniturnaj o poslední postupové místo. Semifinále je na programu v pondělí, finále v úterý.

„Pro Japonsko nejsme bezpečná destinace, proto nám ji sem nechtěli pustit. Sakura nám taky řekla, že z obavy, aby se nenakazila, nepřiletí. Ale poslali jsme do Japonska veškeré podklady včetně informace, že se Liga mistrů odehraje v jedné bublině. Mělo by to být bezpečné. Usilovali jsme o ni dál, protože bez ní by naše šance byly poloviční. Přece jen je to hráčka, že ano,“ pravil na adresu vymodlené posily Richard Brhel, předseda SKST Hodonín.

Nebýt celosvětové pandemie, zřejmě by za Hodonín v Linci nastoupila jeho dřívější hráčka Wing Nam Ng z Hongkongu. Jenže té by se za současné situace do Evropy nepodařilo přicestovat vůbec.

Tato varianta tedy padla, a tak se Brhel a jeho lidé obrátili na japonskou trenérku, se kterou již před pěti lety spolupracovali na angažmá první Japonky v české extralize Šiho Onové.

Dohodli se na tom, že Moriová, žijící a trénující v Ósace, bude Hodonín nejvhodnější posilou.

Laciná nebyla. „Původní kontrakt, který jsme s ní měli, počítal i se zápasy extraligy. Ta se u nás bohužel nehraje. Sakura je rozumná, chápe situaci, ale pořád nás ve finále může vyjít na statisíce korun. Když byla 17. na světě, tak se nedá očekávat, že by tady byla za párek v rohlíku,“ vypráví Brhel.

I kdyby Hodonín dokráčel až do finále Ligy mistryň a Moriová odehrála všechny možné zápasy, do nichž může nastoupit, bylo by to maximálně deset dvouher - hrají se dva duely ve skupině, v případě potřeby kvalifikace o postup do play off a pak semifinále a finále.

Moravský Krumlov svůj start vzdal Původně měla mít Liga mistrů stolních tenistek letos dva české zástupce. Moravský Krumlov, postupující bez boje z kvalifikace, však byl nucen svůj start v Linci vzdát. Zranila se mu zkušená opora Renáta Štrbíková a komplikace s cestováním z Ukrajiny měla druhá hráčka týmu Anastasia Dymytrenková. „V důsledku stále platných vládních nařízení a uzavření našich heren jsme už takřka dva měsíce bez tréninku. V případě pozitivního testu kterékoli z našich hráček bychom navíc neměli adekvátní náhradu a nemohli zaručit důstojnou reprezentaci našeho města i republiky,“ píše se v prohlášení klubu. Ke stejnému kroku se rozhodly další čtyři týmy včetně obhájců titulu z polského Tarnobrzegu.



„Na Ligu mistrů je tohle nutný tah. Všechny týmy, které chtějí něco vyhrát a za poslední roky něco vyhrály, mají asijské posily nebo naturalizované Číňanky. Každý má alespoň jednu Asiatku ve svém středu, protože jsou lepší než Evropanky,“ přiznává bez obalu trenér hodonínských stolních tenistek Jaroslav Mikeska.

Do Lince si vedle Moriové přivezl ještě čtveřici ve složení Natalia Partyková, Solomiya Bratejková, Markéta Ševčíková a Linda Záděrová.

Moriovou viděl trenér Mikeska pouze třikrát na tréninku před odjezdem do Lince a následně v dějišti turnaje, do kterého se svým týmem vstoupí v pátek. Věří, že statisícový kup bude tím klíčovým tahem k postupu do semifinále.

„Zdá se být v dobré formě, zkušenosti má velké. Jedničkou našeho družstva bude stoprocentně. I na tréninku je vidět, že bude tahounem týmu, což od ní chceme,“ uvedl. „U evropské špičky vidíme, že tohle je cesta. Jednu hráčku, na kterou je spolehnutí, že bod nebo i dva body udělá, potřebujete. Pak jde o to, kdo tuto hráčku bude mít lepší. Plus samozřejmě musíte mít podporu zbytku týmu, protože dva body nestačí, je potřeba ještě jeden. Tam si myslím, že hráčky, u nichž ta jistotu takřka je, máme tady,“ sděluje Mikeska.

Hnacím motorem Hodonína je prolomit hranice čtvrtfinále, v němž se zasekl v posledních dvou letech. V předminulé sezoně vypadl s Berlínem po výsledcích 3:0 doma a 1:3 venku, o rok později nestačil na polský Tarnobrzeg po prohrách 2:3 a 1:3.

V případě úspěchu se oddílu drahá transakce vyplatí nebo přinejmenším vrátí. „Hlavně díky bonusům, které máme slíbené od našich partnerů. To ale není náš prvotní cíl. Jde o sportovní prestiž,“ říká Brhel.