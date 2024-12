Liga mistrů na českých stolech. Dorazí legendární Boll či zázračný Möregaardh

Havířov se v pátek střetne s nejslavnějším evropským celkem Borusií Düsseldorf, který Ligu mistrů vyhrál už dvanáctkrát a v posledních dvou ročnících prohrál vždy až ve finále.

Legendou týmu je 43letý Němec Timo Boll, dvacetinásobný mistr Evropy ve dvouhře, čtyřhře a týmech a čtyřnásobný olympijský medailista. Poté, co v létě na hrách v Paříži ukončil mezinárodní kariéru, nastoupil za Düsseldorf do většiny bundesligových utkání, nicméně není jisté, zda půjde do akce i v Česku.

Na rozdíl od fotbalu se do stolnětenisové Ligy mistrů týmy nekvalifikují podle umístění v domácí soutěži, účast jim zajišťují výsledky, které v posledních třech let nasbíraly v evropských pohárech. Všechny čtyři české kluby postoupily do osmifinále z listopadové první fáze soutěže, v níž bojovaly ve čtyřčlenných skupinách

Německý velkoklub totiž spoléhá hlavně na mladší stolní tenisty: na soupisce má Qiu Danga z Německa (11. hráče světa), Švéda Antona Källberga (18.) či juniorského mistra Evropy z roku 2021 Kaye Stumpera (84.).

„Borussia Düsseldorf patří mezi vůbec nejatraktivnější soupeře, které můžete v Lize mistrů potkat. V minulosti už hrála v Havlíčkově Brodě a Ostravě a pokaždé bylo beznadějně vyprodáno. Věřím, že i tentokrát budou tribuny zaplněné, připravíme místa pro zhruba dvě stě padesát až tři sta diváků,“ uvedl předseda Havířova Nikolas Endal.

Ještě nabitější kádr nastoupí v neděli v Havlíčkově Brodě. Domácí, kteří ovládli poslední čtyři extraligové ročníky a o víkendu si podmanili Český pohár, vyzvou jiný německý velkoklub Saarbrücken, jenž letos útočí na třetí prvenství v Lize mistrů v řadě.

Na Vysočinu, kde očekávají až tisícovku diváků, přiveze stříbrného medailistu z pařížské olympijské dvouhry Trulse Möregaardha (9.), Němce Patricka Franzisku (12.), Slovince Darka Jorgiče (13.) či japonského obranáře Juta Muramaca.

Švédský stolní tenista Truls Möregaardh na olympijských hrách v Paříži

„Saarbrücken je pro mě jedním z největších favoritů na celkové vítězství,“ tuší havlíčkobrodský kouč Tomáš Demek. „Souboje s ním budou velmi těžké, přesto věřím, že ho můžeme porazit. Já už jsem holt takový trenér, že vždycky věřím, že to může vyjít. Navíc je to super atraktivní soupeř i pro naše diváky. Prostě pecka.“

Zejména 22letý Švéd Möregaardh platí za jeden z největších světových talentů. Hraje neotřelé údery, kterými baví fanoušky a deptá soupeře, využívá k nim netradiční tvar pálky.

El Niňo Praha je jediným českým mužstvem, které skupinu první fáze ovládlo. V neděli v domácí hale změří síly s polským týmem Grodzisk Mazowiecki, za který nastupují teprve 18letý polský talent Milosz Redzimski (66.) nebo 44letý řecký veterán Panagiotis Gionis (87.), jenž v Paříži startoval na své už šesté olympiádě. Na soupisce figuruje i Japonec Džin Takuja.

„Mají vysokou kvalitu, ale my jsme v základní části Ligy mistrů porazili bundesligový Mühlhausen, takže cítíme šanci se o postup poprat,“ předesílá trenér El Niňa Petr Kaucký. „Věřím, že na obranáře Gionise bychom mohli mít hru, ale Redzimski je velmi kvalitní hráč. Je samozřejmě otázkou, jestli přijede i Japonec, to by síla soupeře šla ještě víc nahoru.“

Český kvartet v osmifinále doplňuje TTC Ostrava 2016, který vede Petr Korbel. V sobotu přivítá rakouský Wiener Neustadt s dvojicí chorvatských reprezentantů Frane Kojič, Ivor Ban.

Trenér týmu TTC Ostrava 2016 Petr Korbel (vlevo) radí Jakubu Kleprlíkovi.

„Neustadt možná není tak atraktivním protivníkem, ale my věříme, že o to větší šanci máme proti němu uspět. Každý fanoušek chce určitě vidět hráče světového formátu, ale ještě větší radost má z toho, když jeho klub vyhrává. Proto je naším cílem tuto radost divákům udělat. Rozhodně však nepodceňujeme kvalitu soupeře,“ ujistil kouč Korbel.

Odvetná utkání jsou na programu v závěru příštího týdne a čtyři čeští zástupci se pro ně pokusí vybojovat co nejlepší výchozí pozici, aby měli naději na senzační postup do čtvrtfinále.