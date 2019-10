Liga mistrů opět v Praze, tentokrát na Spartě. Futsalová show začíná

Týdny příprav, spousta starostí a nervů s organizací. „A proto ani nejsem nervózní ze zápasů,“ říká trenér sparťanských futsalistů Beni Simitči. „Znám sílu svého mužstva a vím, co mě čeká.“

Futsalová Liga mistrů se poprvé hraje v Praze. „A nám záleží na tom, abychom všechno organizačně zvládli na jedničku. A když, dej bože, vyhrajeme další titul, abychom mohli Ligu mistrů pořádat i příště.“

Před čtvrtečním startem však už sparťanský kouč myslí jen na to, jak porazit všechny soupeře. Rumunský Futsal Klub Csíkszereda Imperial Wet, polský Rekord Bielsko-Biala a maltský Luxol St. Andrews. Všichni protivníci se opírají především o skvělé cizince.

Jaromír Blažek a trenér Beni Simitči

„Jsme doma, takže bychom měli být o něco silnější než soupeři. Máme kádr na to, abychom porazili každého. Nebudu alibisticky říkat, že chceme uhrát co nejlepší výsledek. Naším cílem je skupinu vyhrát a postoupit do další fáze,“ řekl Simitči.

První zápas odehraje Sparta v UNYP aréně na Podvinném mlýně v pátek od 20.00 proti rumunskému týmu Csíkszereda. „Myslím si, že je to náš největší konkurent. A nejen kvůli tomu, že je nejsilnější. Ten zápas ovlivní celý turnaj. Nálada, sebevědomí, všechno se bude odvíjet od prvního utkání,“ tuší sparťanský kouč.

Sám Ligou mistrů prošel před třemi lety, kdy vedl kosovského šampiona Feniks Drenas. „Kamarád z Kosova mě o to požádal. To bylo v době, kdy UEFA zrovna vzala Kosovo do svých řad,“ vzpomíná Simitči, kosovský rodák.

Základní část Ligy mistrů Hraje se v osmi skupinách po čtyřech týmech. Z kvalitativně silnějších skupin 1 až 4 postupují do Elite round nejlepší tři týmy, ze skupiny 5 až 8 pouze vítězové. Sparta je ve skupině 5 s rumunským Futsal Klub Csíkszereda, polským Rekordem Bielsko-Biala a maltským Luxol St. Andrews. Program skupiny 5 v UNYP aréně na Podvinném mlýně čtvrtek 10. října

17.30: Bielsko-Biala - Luxol St. Andrews

20.00: Futsal Klub Csíkszeredat - Sparta Praha pátek 11. října

17.30: Futsal Klub Csíkszereda - Bielsko-Biala

20.00: Sparta Praha - Luxol St. Andrews neděle 13. října

17.30: Luxol St. Andrews - Futsal Klub Csíkszereda

20.00: Sparta Praha - Bielsko-Biala

Vstupenky lze zakoupit každý hrací den od 16 hodin na pokladně UNYP Areny. Slevy mají držitelé permanentních vstupenek fotbalové i hokejové Sparty. Jednodenní vstupenka stojí 150 korun (100 korun pro permanentkáře), děti do 15 let zaplatí 50 korun. Balíček vstupenek na všechny hrací dny je za 350 korun, pro děti do 15 let za 100 korun. Děti do 10 let zdarma.



„Měli jsme nulový koeficient, do soutěže jsme šli od prvních předkol. Postoupili jsme do hlavní fáze, pak do elitní a nakonec skončili jedenáctí v Evropě. Obrovský úspěch. Pro mě to byly velké zkušenosti a doufám, že mi pomůžou. I proto jsem říkal, že ze zápasů ani nervózní nejsem.“

To však byl kvůli složité a nákladné organizaci, na kterou byli především jen tři: on, jeho bratr Ago a legendární gólman fotbalové Sparty Jaromír Blažek, který s futsalovou Spartou na manažerské úrovni spolupracuje právě od příchodů bratrů Simitči v roce 2017.

„Museli jsme najít ubytování pro všechny týmy, zajistit vhodné hotely, které musela odsouhlasit UEFA. Dál ubytování pro její delegáty, observery, rozhodčí. Týmům zajistit cesty na tréninky nebo třeba i vyprání dresů,“ vypočítává.

„Musíme mít bezpečnostní agenturu, zajistit asistenci policie, záchranku, hasiče. Musíme mít průvodce, kteří se budou starat o naše soupeře od rána do večera. Je to stejný jako když se v Praze hraje evropský pohár ve fotbale. Samozřejmě ve futsalovém měřítku.“

S náklady pomůže Evropská fotbalová unie (UEFA) jako pořadatel soutěží. Ale její rozpočet všechno nepokryje.

„Hotely v Praze jsou několikanásobně dražší než v nějakém městečku v Rumunsku nebo v Chrudimi, kde Ligu mistrů měli v minulých letech. Počítáme s tím, že budeme muset doplácet ze svého. Ale chtěli jsme mít Ligu mistrů tady, tak ji máme. Je to prezentace Sparty v Evropě a samozřejmě futsalu v Česku,“ zdůraznil Simitči.