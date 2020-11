V Lize mistrů chci uspět, hlásí chrudimský futsalista Slováček

„Prvotně byl náš soupeř asi zaskočený z toho, jak skvěle nás trenér připravil na jeho hru v pěti hráčích. Postupem času už žádná nerozehranost znát nebyla,“ uvažoval útočník Chrudimi Matěj Slováček.

Sok z Finska do své hry často zapojoval gólmana, čehož právě domácí dokázali využít a v osmnácté minutě po Slováčkově zásahu vedli 2:0. První gól, vlastní od Jovana Stankoviče, padl již v minutě páté.

„Vůbec jsme Finy nenechali hrát v pěti, tlačili jsme na ně a dali z toho dva góly,“ přemítal Slováček.

Deset minut před koncem snížil Grönholm a Akaa byl zpět v zápase.

„Poté co jsme inkasovali, byl závěr velmi hektický, škoda, že jsme ještě nedokázali odskočit,“ litoval Slováček.

Chrudim však těsný náskok uhájila a slaví postup z předkola. Zápas v další fázi soutěže ovšem sehraje až v lednu.

„Spíš by mě děsilo, kdybychom to s Akaa nezvládli a nevěděli, co bude. Takhle se prostě můžeme připravit na to, že v týdnu od 12. do 17. ledna si stoprocentně zahrajeme ligu mistrů,“ řekl Slováček. „Letos v ní chci uspět, Chrudim na to určitě má,“ dodal Slováček.