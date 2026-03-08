Liberecké volejbalistky uhájily druhé místo, do play off nezasáhne KP Brno

  0:01
Až poslední kolo rozhodlo o složení čtvrtfinálových dvojic v extralize volejbalistek a jisté vítězky základní části Šelmy Brno narazí na Olomouc. Zopakují si tak dnešní souboj, které čerstvé držitelky Českého poháru na Hané vyhrály 3:0.

Volejbalistky Dukly Liberec se radují z bodu. | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Druhé místo uhájil Liberec před mistrovským Prostějovem, jenž se nadřel na výhru 3:2 v Praze na Olympu, který čeká baráž. Liberecká Dukla se v play off utká s Ostravou, Prostějov s Frýdkem-Místkem a Přerov s přažskými Lvicemi.

Pražanky v souboji nováčků nejvyšší soutěže porazily Národní volejbalové centrum 3:1 a polepšily si na konečné páté místo. Postup do play off utekl druhému brněnskému týmu z Králova Pole. Navzdory výhře 3:0 nad Šternberkem skončil devátý, o jeho umístění za Olomoucí při stejném bodovém zisku i počtu výher a totožném poměru setů rozhodl až poměr míčů.

Šelmy měly jisté prvenství pro play off už v polovině února. Před týdnem navíc poprvé vybojovaly Český pohár a dlouhodobou část extraligy zakončily po 22 zápasech s jedinou porážkou – v říjnu od Lvic. Trenér Ondřej Marek dnes šetřil některé opory, i tak favoritky zdolaly bez problémů Olomouc.

„Jsme spokojeni s vítězstvím za tři body. Nechali jsme některé hráčky odpočívat, i tak jsme to zvládli, pro nás lehké utkání,“ řekl Marek. Play off začne 16. března, série se hrají na tři vítězná utkání. Za devátým KP Brno skončil desátý Šternberk, výběr juniorských reprezentantek z NVC už do vyřazovací části nezasáhne.

DATART extraliga volejbalistek - 22. kolo

Olomouc - Šelmy Brno 0:3 (-15, -24, -10)
Nejvíce bodů: Prchalová 10, Diatková 9, Gintereová 8 - K. Šrámková 17, Kozubíková 12, Širůčková 8.

Přerov - Liberec 0:3 (-18, -24, -22)
Nejvíce bodů: Beránková 11, Fergusonová a Kopáčová po 9 - Pavlíková 13, Šulcová 10, Pavlová 8.

Lvice Praha - NVC Kladno 3:1 (15, -22, 12, 18)
Nejvíce bodů: Pokorná 27, Kukučová 12, J. Dvořáková 10 - Rejmanová 10, Mandová, Štatská a Sirůčková po 8.

Ostrava - Frýdek-Místek 1:3 (-16, 22, -20, -22)
Nejvíce bodů: Kojdová 18, Laifrová 12, Štrbová a Drozdová po 8 - Šmídlová 23, Salimová 16, Fukalová 10.

Olymp Praha - Prostějov 2:3 (-17, -21, 19, 20, -13)
Nejvíce bodů: Divišová a Novotná po 21, Doudová 16 - Jasečková a Madanová po 19, Zapletalová 16.

KP Brno - Šternberk 3:0 (18, 26, 19)

Konečná tabulka:

1.Šelmy Brno222100163:111801:146263
2.Liberec221531358:221875:155552
3.Prostějov221430553:251799:161548
4.Přerov22933745:401853:180936
5.Lvice Praha22634940:471833:188728
6.Frýdek-Místek226331038:501853:197027
7.Ostrava226401237:461745:186726
8.Olomouc226241033:491774:180826
9.KP Brno227131133:491713:188726
10.NVC Kladno225251037:531889:198824
11.Šternberk224411332:511704:187621
12.Olymp Praha223261131:571861:197619
OBRAZEM: Nové Ferrari, Red Bull i McLaren. Podívejte se na formule pro sezonu 2026

Přesně v takovéto podobě ale Ferrari na okruzích nespatříte. Důvod? Všimněte si...

Už v pátek startuje nová sezona formule 1, v neděli se koná Velká cena Austrálie. Týmy vstupují do éry plné technologických změn, které mohou výrazně zamíchat pořadím. Jednotlivé stáje už odtajnily...

Vypadni ze závodu! Zuřivý Skot se vrhl na maratonkyni, kauza změnila dějiny sportu

Jock Semple (v civilním oblečení) vstupuje na trať Bostonského závodu a snaží...

Nezvládnete to. Přijdete o ženskost. Vypadne vám děloha. Dnes už to zní směšně, ale před devětapadesáti lety slýchaly dívky nejrůznější mýty. Jednou z nich byla i Kathrine Switzerová, jež coby...

Vonnová se po operacích vrátila domů. Čeká mě dlouhá a bolestivá cesta, vzkázala

Lindsey Vonnová prodělala po zranění na olympijských hrách pět operací. Doma jí...

Lindsey Vonnová je konečně doma z nemocnice. Hvězdná americká lyžařka se zotavuje ze zranění nohy, které utrpěla na olympijských hrách. Na sociálních sítích uvedla, že je šťastná, že se vrátila domů,...

MS v hokeji 2026: Program, složení skupin, kde a s kým budou hrát Češi?

Roman Červenka přesnou ranou zajišťuje Čechům výhru nad Švýcarskem.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 zamíří do Švýcarska. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém...

Opilý lyžař ve Špindlu srazil šestnáctiletou závodnici SP, utrpěla několik zlomenin

Malena Zamfirovová během Světového poháru v Polsku.

Obětí úterní kolize s lyžařem na sjezdovce ve Špindlerově Mlýně byla snowboardistka Malena Zamfirovová, která se zde připravovala na Světový pohár. Šestnáctiletá Bulharka utrpěla vážná zranění. Podle...

Chelsea se na postup do osmifinále FA Cupu natrápila, rozhodla až v prodloužení

Hráči Chelsea oslavují gól v utkání Anglického poháru proti Wrexhamu.

Fotbalisté Chelsea se v osmifinále Anglického poháru proti Wrexhamu nečekaně natrápili, druholigového soupeře porazili až po prodloužení 4:2. Manchester City vyhrál v Newcastlu 3:1. Arsenal zvítězil...

8. března 2026

8. března 2026

Vychytal derby, teď je manažerem lyžařů. Fotbalisté jsou trošku zhýčkaní, říká Bičík

Premium
David Bičík s prezidentem Petrem Pavlem.

Za pár dní to bude dvaadvacet let. Kdo si vzpomene? Sparťanský mazák Petr Kouba před vápnem plácl do balonu rukou, smutně koukal na červenou kartu a z lavičky se nervózně zvedal brankářský náhradník,...

8. března 2026

Obrovskou bitvu o play off zlomil čtvrtý set. Volejbalistky Frýdku-Místku slaví

Volejbalistky Sokola Frýdek-Místek se radují z výhry v Ostravě a z postupu do...

Ve čtvrtém setu ostravské volejbalistky ztratily až sedmibodové vedení, prohrály ho 22:25 a v posledním kole základní části extraligy přišly o páté místo. Naproti tomu Sokol Frýdek-Místek se díky...

7. března 2026  23:14

Muchová zahájila turnaj v Indian Wells výhrou nad Maďarkou Bondárovou

Karolína Muchová hraje bekhend ve finále turnaje v Dauhá.

Karolína Muchová vstoupila do tenisového turnaje v Indian Wells vítězstvím ve 2. kole 7:5, 6:2 nad Annou Bondárovou z Maďarska. Světová a turnajová třináctka porazila 66. hráčku světa za hodinu a tři...

7. března 2026  22:19

Nymburk i v oslabení rozebral Opavu. Zazářili Rylich s Matějem Svobodou

Matěj Svoboda z Nymburka zakončuje na opavský koš, brání Šimon Puršl.

I v oslabené sestavě mistrovský Nymburk porazil v dohrávce 1. kola nadstavbové části ligy basketbalistů Opavu 96:78. Vedoucí tým soutěže vyhrál ve své hale už 60. ligové utkání v řadě a aktuální...

7. března 2026  18:27,  aktualizováno  22:18

Pastrňák dvakrát asistoval, Zacha výhru Bostonu podpořil gólem

Aktualizujeme
Bostonský útočník David Pastrňák střílí v utkání proti Washingtonu.

V otevíracím zápase sobotního programu hokejové NHL si Boston poradil 3:1 s konkurentem o postupové pozice do play off Washingtonem. U dvou gólů Bruins asistoval David Pastrňák, centr Pavel Zacha v...

7. března 2026  21:23,  aktualizováno  21:46

Skuhravý po divočině s Boleslaví: Krmenčíka trestá pánbíček, Barátovi ubližuji

Fotbalisté Slovácka doma remizovali s Mladou Boleslaví 2:2. Domácí trenér Roman...

Ve fotbalové šedi dvou sobotních odpoledních bezbrankových plicht na Bohemians a v Teplicích zasvítil čtyřgólový thriller v Uherském Hradišti, kde se o záchranu bojující Slovácko s Mladou Boleslaví...

7. března 2026  21:42

Jablonec - Olomouc 1:2, v závěru po rohovém kopu vystřelil hostům výhru Šíp

Radost fotbalistů Olomouce po brance Louise Lurvinka ve 37. minutě utkání na...

Fotbalisté Olomouce v 25. kole první ligy zvítězili v Jablonci 2:1 a posunuli se na pátou příčku neúplné tabulky. V prvním poločase skóroval hostující stoper Louis Lurvink, po přestávce vyrovnal Jan...

7. března 2026  17:30,  aktualizováno  20:58

Olympijská šampionka Liuová nebude na mistrovství světa v Praze obhajovat zlato

Alysa Liuová slaví na hrách v Itálii olympijské zlato.

Americká krasobruslařka Alysa Liuová, vítězka z Milána, nebude na mistrovství v Praze obhajovat loňské zlato. Uvedla to agentura AP. Na šampionátu tak nebudou vítězové tří kategorií z únorových...

7. března 2026  20:22

České fotbalistky slaví první výhru v boji o mistrovství světa. Albánii daly pět gólů

České fotbalistky slaví gól do sítě Chorvatska v utkání Ligy národů žen.

Jasná záležitost. České fotbalistky ve druhém utkání skupiny Ligy národů B, která je zároveň i kvalifikací na mistrovství světa 2027, vyhrály v Albánii 5:1. Po úterní domácí remíze s Walesem 2:2 si...

7. března 2026  20:19

České házenkářky v Euro Cupu hravě porazily Turecko i v domácí odvetě

České házenkářky se radují z vítězství nad Tureckem.

České házenkářky v Euro Cupu vyhrály i druhý zápas proti Turecku, po středečním venkovním vítězství porazily outsidera čtyřčlenné skupiny v domácí odvetě ve Zlíně hladce 36:24. Osmi góly se znovu...

7. března 2026  19:39

