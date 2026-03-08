Liberecké volejbalistky uhájily druhé místo, do play off nezasáhne KP Brno

Druhé místo uhájil Liberec před mistrovským Prostějovem, jenž se nadřel na výhru 3:2 v Praze na Olympu, který čeká baráž. Liberecká Dukla se v play off utká s Ostravou, Prostějov s Frýdkem-Místkem a Přerov s přažskými Lvicemi.
Pražanky v souboji nováčků nejvyšší soutěže porazily Národní volejbalové centrum 3:1 a polepšily si na konečné páté místo. Postup do play off utekl druhému brněnskému týmu z Králova Pole. Navzdory výhře 3:0 nad Šternberkem skončil devátý, o jeho umístění za Olomoucí při stejném bodovém zisku i počtu výher a totožném poměru setů rozhodl až poměr míčů.
Šelmy měly jisté prvenství pro play off už v polovině února. Před týdnem navíc poprvé vybojovaly Český pohár a dlouhodobou část extraligy zakončily po 22 zápasech s jedinou porážkou – v říjnu od Lvic. Trenér Ondřej Marek dnes šetřil některé opory, i tak favoritky zdolaly bez problémů Olomouc.
„Jsme spokojeni s vítězstvím za tři body. Nechali jsme některé hráčky odpočívat, i tak jsme to zvládli, pro nás lehké utkání,“ řekl Marek. Play off začne 16. března, série se hrají na tři vítězná utkání. Za devátým KP Brno skončil desátý Šternberk, výběr juniorských reprezentantek z NVC už do vyřazovací části nezasáhne.
DATART extraliga volejbalistek - 22. kolo
Olomouc - Šelmy Brno 0:3 (-15, -24, -10)
Přerov - Liberec 0:3 (-18, -24, -22)
Lvice Praha - NVC Kladno 3:1 (15, -22, 12, 18)
Ostrava - Frýdek-Místek 1:3 (-16, 22, -20, -22)
Olymp Praha - Prostějov 2:3 (-17, -21, 19, 20, -13)
KP Brno - Šternberk 3:0 (18, 26, 19)
Konečná tabulka:
|1.
|Šelmy Brno
|22
|21
|0
|0
|1
|63:11
|1801:1462
|63
|2.
|Liberec
|22
|15
|3
|1
|3
|58:22
|1875:1555
|52
|3.
|Prostějov
|22
|14
|3
|0
|5
|53:25
|1799:1615
|48
|4.
|Přerov
|22
|9
|3
|3
|7
|45:40
|1853:1809
|36
|5.
|Lvice Praha
|22
|6
|3
|4
|9
|40:47
|1833:1887
|28
|6.
|Frýdek-Místek
|22
|6
|3
|3
|10
|38:50
|1853:1970
|27
|7.
|Ostrava
|22
|6
|4
|0
|12
|37:46
|1745:1867
|26
|8.
|Olomouc
|22
|6
|2
|4
|10
|33:49
|1774:1808
|26
|9.
|KP Brno
|22
|7
|1
|3
|11
|33:49
|1713:1887
|26
|10.
|NVC Kladno
|22
|5
|2
|5
|10
|37:53
|1889:1988
|24
|11.
|Šternberk
|22
|4
|4
|1
|13
|32:51
|1704:1876
|21
|12.
|Olymp Praha
|22
|3
|2
|6
|11
|31:57
|1861:1976
|19