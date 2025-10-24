Málo registrovaných Čechů a kontumace. Volejbalisté Liberce zpětně přišli o výhru

Autor: ,
  15:22
Volejbalisté Liberce přišli o výhru 3:2 nad Karlovarskem. Český volejbalový svaz jim čtvrteční utkání 1. kola extraligy zkontumoval, protože neměli v zápise nezbytných minimálně sedm hráčů s českou svazovou příslušností. Svaz o tom v pátek informoval v tiskové zprávě.

Lukáš Ticháček v dresu volejbalového Liberce | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Liberecká Dukla pod vedením nového trenéra Jakuba Kolouška na úvod extraligy proti loňským vicemistrům sice ztratila náskok 2:0 na sety, ale rozhodující tiebreak vyhrála 15:11. Dva body do tabulky ale za to kvůli administrativní chybě mít nebude, rozhodla sportovně-technická komise svazu.

„STK ČVS při pravidelné kontrole zápisu o utkání zjistila, že Dukla Liberec nesplnila pravidla Rozpisu extraligy mužů, kdy v zápise o utkání neměla 7 hráčů s českou svazovou příslušností, jak jí nařizují pravidla soutěže. STK ČVS nemohla rozhodnout jinak než kontumovat utkání ve prospěch hostí z Karlových Varů,“ uvedl svaz.

Volejbaloví Lvi vykročili vítězně za obhajobou, Liberec porazil Karlovarsko

Liberec po kontumaci přišel o jeden bod a má skóre 0:3 na sety, 0:75 na body. Ze třinácti volejbalistů, které Dukla uvedla do zápisu utkání s Karlovarskem, mají českou svazovou příslušnost Šimon Bryknar, Michal Kriško, Martin Mařík, Štěpán Svoboda, Ladislav Toman a Jakub Veselý. Český nahrávač Lukáš Ticháček, jenž odehrál celý čtvrteční zápas, je registrovaný pod polským svazem. V Polsku v minulosti působil.

