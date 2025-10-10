Liberečtí futsalisté zahájili sezonu famózně, táhne je brazilský kanonýr

Michael Havlen
  11:31
Čtyři zápasy, čtyři výhry a suverénní vedení v tabulce nejvyšší soutěže. Futsalisté FTZS Liberec zahájili novou sezonu famózně a potvrdili svůj vzestup mezi absolutní českou elitu.

Nejlepším střelcem futsalové ligy je Brazilec v libereckých službách Cesar Caio. | foto: Facebook FTZS Liberec

Když Liberec v úvodním kole rozdrtil úřadujícího mistra Chrudim na jeho hřišti 7:1, pro celou futsalovou veřejnost to byl velký šok. Chrudim má v Česku dlouhá léta dominantní pozici a tým ze severu Čech s ní doposud vždy prohrával.

„Do Chrudimi si roky jezdíme pro příděly. Když jsme tam prohráli o dva nebo o tři góly, tak jsme to skoro slavili, a teď to bylo úplně opačně. Tím jsme nakopli sezonu a zatím to držíme,“ těší předsedu libereckého klubu Pavla Bínu.

„I s postupem v poháru máme teď na kontě celkem pět výher. Je to snový začátek. Podobný jsme měli i loni, ale teď je to okořeněné vítězstvím nad Chrudimí, která se jinak obírá o body jen s dalším favoritem Plzní a navíc proti nám nastoupila v nejsilnější sestavě. Přesto jsme ji přehráli a bylo to naprosto zasloužené, žádná náhoda.“

Liberec poté přehrál Vysoké Mýto 17:1, Ústí nad Labem 5:4 a Helas Brno 3:1. Po čtyřech ligových kolech vede tabulku s 12 body při skóre 32:7. Druhá je Chrudim, která má o tři body méně. I loni měli futsalisté z Liberce parádní ligový nástup. Nakonec vybojovali třetí místo, což byl pro klub historický úspěch.

I díky tomu se povedlo FTZS před novou sezonou posílit. Jejich řad rozšířil brazilský hráč Cesar Caio který teď vévodí ligovým statistikám. Na kontě má osm gólů a stejný počet asistencí.

„V Česku hrál už několik let, poté byl na štaci v Kosovu, ale nám se ho podařilo přesvědčit, aby šel do Liberce. Zájem o něj při tom měly nejlepší české týmy,“ vypráví Bína. „Caio je fantastický nejen na hřišti, ale i mimo. Skvěle nám zapadl do hry i do kabiny. Má smlouvu na rok, ale budeme se ji snažit prodloužit.“

Jinak se však aktuální lídr tabulky spoléhá hlavně na české hráče, ideálně liberecké. Těží z toho, že tým pod vedením trenéra Karla Vrabce je dlouho pohromadě. „Vybíráme si kluky, kteří k nám pasují i charakterově. Razíme tezi, že kabina je základ. Když přijde nějaký negativní faktor, dlouho tu nevydrží. Třeba loni jsme tu měli jednoho brazilského hráče, který byl sice dobrý futsalista, ale velký egoista, tak jsme se s ním rozloučili,“ vysvětluje předseda klubu.

Domácí zápasy hraje tým FTZS v hale volejbalové Dukly. Na zápasy chodí přes dvě stovky diváků, na ty nejatraktivnější ke třem stovkám. To je na futsalové poměry slušné číslo, zvlášť s ohledem na velkou konkurenci sportů, která pod Ještědem panuje.

Liberečtí futsalisté si po čtyřech ligových výhrách a skalpu silné Chrudimi věří, ale snaží se nelétat v oblacích. „Loňské třetí místo bylo skvělé, protože předtím jsme dlouhé roky za sebou postupovali do play off ze sedmého místa, šli jsme na top dvojku a dál jsme nepostoupili. Letos bychom to chtěli určitě dorovnat, výš zatím nepomýšlíme. Nechceme z vítězství v Chrudimi dělat víc, než je potřeba. Když ale skončíme na lepším než třetím místě, zlobit se nebudeme,“ směje se Bína.

V 5. kole nejvyšší soutěže se Liberec představí v sobotu v Plzni, což je další futsalový gigant. Utkání začne v 19. 00 a vysílá ho ČT sport Plus. „Jedeme tam plní odhodlání a doufám, že protáhneme vítěznou sérii, i když jsme proti Plzni – stejně jako donedávna proti Chrudimi – za sedm let ještě nikdy nebodovali,“ uzavírá předseda libereckého klubu.

Liberečtí futsalisté zahájili sezonu famózně, táhne je brazilský kanonýr

Čechům docházely síly. Bod je cenný, ale není hotovo, hodnotil kouč Chorvatů

Na bílou košili si oblékl bílé triko se zlatým nápisem Zlatko a číslovkou 100. Zlatko Dalič koučoval svůj stý zápas u chorvatské fotbalové reprezentace. „Radši bych, kdybychom v Praze vyhráli, ale i...

10. října 2025

Siniaková ve Wu-chanu dohrála ve čtvrtfinále, Pegulaová jí nadělila kanára

Kateřina Siniaková do semifinále ve Wu-chanu nepostoupila. Česká tenistka ve čtvrtfinále prohrála 6:2, 0:6 a 3:6 s šestou hráčkou světa Američankou Jessicou Pegulaovou.

10. října 2025  7:35

