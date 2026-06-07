Lezec Ondra postoupil na Světovém poháru v Praze do finále obtížnosti

Finále začne v 19:00. O hodinu dříve na centrálním tenisovém kurtu odstartuje finále žen. Jejich semifinále ještě pokračuje. Tereza Širůčková má stále šanci na postup, Michaela Smetanová už ne.
Ondra z kvalifikace postupoval jako dvanáctý, takže startoval v polovině semifinále. Dostal se do pasáže, kde se před ním dost padalo, a většinu z ní zdolal. Vyšplhal na chyt číslo 36 a měl ze svého výkonu evidentně radost, i trenér Petr Klofáč mu ukazoval zdvižený palec.
V dalším průběhu semifinále se před Ondru dostali jen čtyři lezci. Čtyřnásobný mistr světa neskrýval z postupu nadšení. „Hlavně po obhlídce cesty jsem už to vůbec nečekal. Když jsem to viděl, tak jsem se těšil, jak si na ní zalezu, ta cesta vypadala zajímavě, ale nečekal jsem, že bych byl třeba konkurenceschopný,“ uvedl.
Nelíbily se mu malé stupy, které neumožňovaly pořádné zapření o nohy. „Když nemám ty jakoby dobré nohy, tak jsem méně řekněme kompetitivní s ostatními. V téhle cestě si člověk tolik nohama nepomůže a musí to prostě rvát rukama,“ přiblížil.
Třiatřicetiletý Ondra na semifinálové cestě zužitkoval své zkušenosti. „Myslím, že těžil jsem z toho, že se nebojím zariskovat, nikde jsem to prostě nezkazil. Napálil jsem to, nikde jsem se moc nezastavoval. Na téhle cestě rozhoduje hlavně ta fyzická připravenost a potom to nezkazit. Někdo třeba cvakal ze špatného chytu, unavil se a pak už nedokázal dotáhnout další krok,“ vykládal.
Ve finále Světového poháru v Praze je Ondra potřetí ze čtyř ročníků. V boulderingu, který se dříve konal jako jediná disciplína, byl v roce 2023 stříbrný a o rok později šestý. Loni se do finále nedostal.
Semifinále vyhrál Japonec Sorato Anraku, který se dostal o dva chyty výše než Ondra. Po pátečním triumfu v boulderingu bude útočit na letošní pražský double.