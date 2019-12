Podzim jsme si představovali úplně jinak, lituje Friml z Letohradu

„Všechno jsme si představovali úplně jinak - postavení v tabulce, počet bodů i předváděnou hru. Spokojení být zkrátka ani nemůžeme,“ přisvědčuje hlavní trenér Jelenů Tomáš Friml.

V jeho hodnocení sezony se toho skutečně moc pozitivního nenašlo. „Jediným kladem je, že se v dobrém světle ukázali mladí hráči, které začleňujeme do kádru, ale to je tak všechno. Jinak je to spíše zklamání,“ přiznává Friml.

„Celou sezonu nás trápily individuální chyby, na které jsme dopláceli a dostávali hodně gólů. Přestala nám fungovat i obranná hra z posledních let, je potřeba na tom v pauze hodně zapracovat. Na jaře to musí být daleko lepší,“ dodává Friml.

Přece jen však našel utkání, za které svoje svěřence pochválil. Bylo to druhé kolo s Kladnem (výhra 4:1).

„Tam jsme odehráli skvělou první třetinu, nejlepší za celý podzim a celkově šlo o velmi kvalitní mač. Ukázali jsme si, že umíme hrát,“ přemítá Friml.

Co jej naopak nejvíc štve, je domácí prohra s Plzní 4:5 po prodloužení z 5. října. „Pět minut před koncem jsme vedli 4:2 a nakonec jsme utkání ztratili. Tam přišel hlavní zlom, pak se nám přestalo dařit úplně,“ říká Friml.

Poukazuje tím na fakt, že Letohrad od té doby získal pouze jediné vítězství 9:4 v Dobřanech, zbylých šest duelů prohrál.

Jednoznačným cílem Jelenů je být v další fázi sezony lepší, nicméně příprava se výrazně měnit nebude. „Začínáme 4. ledna. Budeme trénovat třikrát čtyřikrát týdně a v únoru přejdeme na hřiště, když nám to dovolí počasí. Přípravu už máme roky stejnou a v minulých letech byla úspěšná. Doufám, že bude i letos,“ přeje si Friml. V kádru by v zimě rád přivítal alespoň dvě nové tváře.