Letní cenu klisen v Karlových Varech ovládla Achird

Silnou dvojici poslala do dvoukilometrového testu II. kategorie trenérka Helena Vocásková.

Ve stopách dvojnásobných vítězek Play Station (v letech 2005 a 2006) a Saši (2018 a 2019) se měla vydat loňská premiantka Tularka, která navíc poslední tři starty na karlovarské dráze proměnila ve vítězné tažení. Obhajoba triumfu se jí nepovedla a skončila v poli poražených. Neprosadila se ani její stájová kolegyně Franceska Bella vedená žokejem Jaromírem Šafářem, která odskakovala jako sázková favoritka, ale nakonec doběhla pátá.

Na čele se brzy po startu usadila nejstarší aktérka, šestiletá Mo My Dream (žokej Michal Demo) a vypadala, že jí síly vystačí až do cíle. Jenže po vytočení do cílové rovinky akcelerovala Achird vedená žokejem Milanem Zatloukalem a o půl délky zvítězila. Svěřenkyně trenéra Nieslanika naplno zužitkovala znalost zdejší dráhy i své dosavadní výtečné výkony.

Třetím místem překvapila Crush On Me (žokejka Vendula Korečková). Oproti doběhu v minulém roce si čtvrtým místem výrazně polepšila Storm De Nuit (Daniel Vyhnálek).

Druhým vrcholem dění na Hipodromu Holoubek byla dvojková Cena společnosti Insia. Mílovou distanci suverénním stylem start - cíl ovládl bělouš pražské trenérky Ivany Pejškové Opinion Maker v sedle s žokejem Michalem Hroudou.

V jednom z rámcových dostihů se v sedle pětileté ryzky Ideal Grace představil belgický žokej Koen Clijmans. Na svém kontě má přes 200 vítězných startů, ale z lázeňské metropole si odváží pouze třetí místo. Naopak dvakrát se z plného zásahu radoval žokej Jiří Chaloupka a úspěch slavila čtyřka – koně s tímto startovním číslem proběhli cílem na první pozici čtyřikrát.