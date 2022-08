Úspěšná obhajoba i díky pádu. Letec Michálek se chystá na světový šampionát

Jak náročné pro vás bylo vítězství na mistrovství České republiky obhájit?

Umístit se na prvním místě pro mě bylo mnohem náročnější než minulý rok. Loni jsem totiž soutěžil v nižší kategorii Intermediate, letos to už bylo v Advanced, která je druhá nejvyšší vůbec. Konkurence byla velmi našlapaná, všichni kluci totiž létají velmi dobře a ve finále rozhodovaly jen maličké chyby, kterých jsem nakonec udělal nejméně. Vlastně rozhodl nejspíš jen jeden prvek.

Který?

Je asi nejtěžší ze všech: pád. Začíná se v horizontální pozici, kdy pak letadlo obrátím čumákem k nebi a letím vertikálně nahoru tak dlouho, dokud mi nedojde rychlost. Ten okamžik jde z kabiny velmi špatně poznat, proto mám na křídle bavlnku, a když vidím, že jde nahoru, tak vím, že už couvám. V tu chvíli zatáhnu za řízení, uvedu kluzák do letu kolmo k zemi a následně vybírám zpátky do horizontu. Ostatním klukům se figura moc nepovedla, ale já jsem si u ní vše pohlídal a díky tomu jsem ji perfektně zvládl.

Létáte stále ve stejném letadle, i když jste postoupil do vyšší kategorie?

Ne. Kategorie Advanced se létá na nejvýkonnějších akrobatických speciálech, které v současnosti existují. Je to kluzák Swift S-1 a já jsem se na něj přeškolil jen týden a půl před závodem, takže se ještě seznamujeme. Původně jsem si říkal, že je to hloupost, zkoušet hned na závodech něco nového, ale zpětně toho nelituju. Tato letadla totiž vyrábějí záměrně jako nestabilní, aby se s nimi daly dělat i náročnější kousky. Jejich ovládání je celkově mnohem citlivější. Než pojedu na mistrovství světa, které se bude konat ve druhé polovině srpna, tak s ním potřebuji udělat minimálně alespoň dalších čtyřicet startů.

Jak odhadujete své umístění na mistrovství světa?

Největší šanci máme v týmové kategorii, kde se sčítají výsledky tří nejlepších z dané země. Kluci totiž létají velmi dobře a snad jim taky nějakými body pomůžu. Ale jinak budu nejspokojenější, když se v kategorii pro jednotlivce umístím v první desítce. Přistupuju k tomu tak, že se nejedu zúčastnit, jedu vyhrát, takže budu bojovat ze všech sil.

Jak často s novým letadlem trénujete?

Problém je v tom, že tyto kluzáky jsou v České republice jen dva. Jeden se nachází v Benešově ve Středočeském kraji, kam na tréninky musím dojíždět. Snažím se tam nicméně jezdit každý týden vždycky na víkend, kdy během těch dvou dnů stihnu třeba osm startů. Abych byl ale na závody připravený, musím jich mít za celou sezonu alespoň šedesát. To už je poměrně časově i finančně náročné, minimálně to vychází asi na 150 tisíc ročně.

Platíte si vše sám, nebo máte i nějaké sponzory?

Drtivou většinu mi platí rodiče a pak mám taky grant od města Prostějova, za což velmi děkuji. Snažím se ale hledat nějakého sponzora. Výsledky teď mám a snad ještě nějaké budu mít, tak doufám, že nějaká spolupráce do budoucna klapne.

Plánujete u kluzáků zůstat, nebo se chcete přesunout na motorová letadla?

Jelikož mám vystudovaný obor profesionální pilot a ještě studuju technologii údržby letadel, tak se profesně budu zaměřovat na motorová letadla. Ale kluzáky mají pro mě kouzlo. Jsou ve vzduchu elegantnější a mám rád, když v kabině slyším jen vzduch svištící kolem. Přesto si chci vyzkoušet i akrobacii v motorových letadlech, tou bych ale bezmotorovou akrobacii rozhodně nehodlal úplně nahradit.

Jak jste se vůbec ke kluzákům dostal?

Mezi letadly se pohybuju už doslova od plínek. Můj táta totiž létá jako hobby pilot a vždy mě s sebou na letiště brával. Odmala jsem byl v letadlech s ním, ale postupně jsem samozřejmě chtěl létat sám. Licence na motorová letadla je až od sedmnácti let, ale tak dlouho jsem čekat nechtěl. Proto jsem si ve čtrnácti letech začal dělat výcvik na bezmotorová letadla a v patnácti jsem měl první sólo let. Kluzáky mě pak tak okouzlily, že jsem u nich v rámci akrobacie zůstal.

Jak byste porovnal řízení letadla s ovládáním auta?

V letadle musíme na budících neustále monitorovat teplotu motoru a oleje nebo tlak a množství paliva. V autě se většinou o nic jiného už nestaráme a jenom řídíme. Pokud se v automobilu něco rozbije nebo se ztratíme, kdekoli zastavíme a daný problém vyřešíme prakticky ihned. V letadle se bohužel nikde zastavit nedá, a tak například při poruše motoru zahajujeme postupy pro nouzové přistání, což je poměrně nebezpečné. Nicméně piloti jsou na vysazení motoru a podobné nouzové situace trénováni a vycvičeni. Mně velmi pomohly zkušenosti s létáním na kluzácích, jsem zvyklý, že přede mnou žádná točící se vrtule není.

Je bezpečnější létat v motorovém, nebo bezmotorovém letadle?

Velké množství lidí považuje za bezpečnější motorová letadla, protože mají vrtuli, a tak se podle všeobecného mínění ‚nemůže nic stát‘, kdežto kluzák motor nemá a je nebezpečný, protože přestane foukat a spadne. Samozřejmě to je hloupost. Kluzák je daleko bezpečnější než motorové letadlo, protože se na něm víceméně nemá co porouchat a jeho pobyt ve vzduchu skutečně nezávisí na větru.

Máte kromě letadel ještě nějaké další koníčky?

Létání je časově i finančně velmi náročná činnost, takže na další koníčky mi už moc času nezbývá. Nicméně se snažím udržet v kondici sportováním, například pravidelně hraju volejbal a badminton. Zbývající volno pak věnuji své přítelkyni, která mi vždy drží palce a podporuje mě.

Co máte kromě účasti na mistrovství světa ještě v plánu?

Chtěl bych dokončit licenci na dopravního pilota. Mám před sebou asi 20 tisíc otázek, na které se budu muset důkladně připravit. Samozřejmě pak plánuji dokončit vysokou školu a najít si dobrou práci a k tomu samozřejmě ještě stíhat trénovat a závodit v akrobacii. Nejspíš bude náročné to vše spolu časově skloubit, ale věřím, že to zvládnu.