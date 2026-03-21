Když ho v roce 1993 Praha hostila naposledy, dobruslila tu coby osmnáctiletá do světové top 10.
„Tak burácející tribuny jsem nikde jinde nezažila,“ vzpomíná. „Můj trenér Franta Pechar mi před mou volnou mačkal ruce a já mu říkala: Ta hala dneska spadne. Před mistrovstvím jsem nebyla zrovna ve formě, ale jízda se mi povedla, a to bylo mé velké vítězství. Ti lidé mě nadnášeli.“
Titul tehdy senzačně získala patnáctiletá Ukrajinka Oksana Bajulová před zkušenou Francouzkou Suryou Bonalyovou. „Z obou jsou teď trenérky, zůstaly jsme v kontaktu. Surya donedávna exhibičně vystupovala, je stále v super formě. A Oksana na sobě po delší době začala pracovat, vrhá se zase do skoků i piruet,“ líčí Kulovaná.
Jsem ráda, že chodím. Kolena bolí, klouby jsou opotřebované, čekají mě výměny. Klasický vrcholový sportovec.