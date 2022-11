Paříž je můj sen, říká Bernardová. Ale bude box vůbec na olympiádě?

„Je to můj sen, strašně bych se tam chtěla ukázat. A ještě lépe, vybojovat nějakou medaili. Ale raději se k ničemu neupínám,“ svěřila se jednadvacetiletá boxerka.

Bernardová dobře ví, proč musí být ve snech opatrná. Box totiž na pařížských hrách vůbec nemusí být. Skandály z minulosti i aktuální situace totiž dostaly sport na rozcestí. „Nemůžeme přehlížet, co se v IBA (Mezinárodní boxerské asociaci) děje,“ vzkázal prezident MOV Thomas Bach.

Důvod je nasnadě. Bývalé zkorumpované vedení nahradil v roce 2019 Rus Umar Kremljov, muž blízký Vladimíru Putinovi, který rozpoutal děsivý střet na Ukrajině. A stejný Kremljov na začátku října skandálně vrátil Rusy a také Bělorusy zpět do boxerských soutěží.

„Aktuálně nevíme, jak to s boxem bude, situace je zvláštní. Ale samozřejmě bych si přála, abych o olympiádu mohla zabojovat, bylo by to krásné,“ řekla Bernardová.

Jasno by mělo být za pár týdnů, olympijskou budoucností boxu se bude výkonný výbor MOV zabývat na svém zasedání 5. až 7. prosince.

„Uvidíme. Stříbro z evropského šampionátu mi dalo velikou motivaci. Teď cílím na příští rok, kdy se konají Evropské hry. Tam by se mělo bojovat i o účastnická místa pro Paříž,“ směřuje boxerka plány na akci, která se v červnu 2023 koná v polském Krakově.

Lenka Bernardová (vlevo) zasazuje na archivním snímku úder.

Před dvěma lety Bernardová vybojovala v ringu juniorský evropský bronz, je českou ženskou šampionkou a teď se členka BC Star Plzeň posunula mezi dospělou elitu i na světové úrovni.

„Nástup mezi ženy byl těžší. Trvalo mi, než jsem se vyboxovala. Myslím, že mi pomohl i přesun do Brna,“ uvažovala studentka Fakulty sportovních studií na brněnské Masarykově univerzitě.

„Připravuji se tam i u jiných trenérů, je to zpestření. Nejsem zacyklená jen v Plzni. Že ráno vstanu, jdu na trénink a stále dokola. Zvlášť v době covidu jsem to zacyklení vnímala ještě silněji,“ vysvětlovala svěřenkyně Radka Semana. „Navíc mám sportu hodně i ve škole - karate, judo, atletiku, plavání. Cítím, že mám lepší fyzickou výkonnost. A jak mám víc zkušeností i z jiných bojových sportů, dalo mi to víc také v boxu.“

Na šampionátu v Černé hoře Bernardová podlehla ve finále kategorie do 60 kg s olympijskou vítězkou a mistryní světa Kellie Anne Harringtonovou z Irska, předtím však vyřadila tři silné soupeřky. „A dokázala jsem si tam, že i s Anne se dá boxovat,“ prohlásila.

A přestože olympijská budoucnost boxu je nejistá, přesun mezi profesionály Bernardovou nyní neláká. „Profi box je věc hlavně komerční, na to se moc necítím. Mám ráda olympijský sport, fair play.“

Snad tedy bude moci dál snít i o Paříži.