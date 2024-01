Dvojité vidění způsobila zlomená očnice. Bytyqi po ztrátě titulu čeká operace

„Já věděla, že je něco špatně… jen ne, že je to až tak špatně,“ uvedla v pondělí rodačka z Ústí nad Labem.

Desetikolový zápas ztratila 0:3 na body, šlo o její první porážku profesionální kariéry. Od konce třetího kola však viděla dvojmo a zbytek titulového souboje prý měla v mlze.

„Dostala jsem zásah hlavou do obličeje, okamžitě se mi proudem spustila krev z nosu a prolítlo mi hlavou, že ho mám stoprocentně zlomený,“ líčila Bytyqi na svém Facebooku. „Do čtvrtého kola jsem nastupovala s tím, že soupeřku proti sobě vidím dvakrát a že to nějak přejde, že jsem jen otřesená. Ono se to však nelepšilo, ba naopak. Výsledkem je zlomená očnice a v pátek mě čeká operace.“

Fabiána Bytyqi (vpravo) se brání výpadu Tiny Rupprechtové v berlínské Verti Music Hall během souboje o světový titul boxerské organizace WBC.

Očnice je kost, kterou vyplňuje oko. „Přejte mi štěstí, ať mi to v pátek doktoři opraví a já se vrátím plná síly a nově nabité motivace do příprav na odvetu, kterou bych ráda zvládla ve stoprocentním zdravotním stavu,“ podotkla osmadvacetiletá boxerka váhy do 46,2 kilogramů a sympaticky dodala: „Ne, tohle rozhodně není výmluva na prohraný zápas, ten je prostě prohraný. Jen je to pro mě vysvětlením toho, proč jsem nebyla úplně ve své kůži!“

Bytyqi držela pás mistryně světa WBC od září 2018, čtyřikrát ho obhájila. Popáté už ne, ale je pravděpodobné, že ji s Rupprechtovou čeká odveta ještě v letošním roce.