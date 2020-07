Forma obhájců softbalového titulu z Ledenic stoupá

Nebyl to úplně povedený začátek soutěže. Jihočeši jako obhájci titulu ztratili body ve čtyřech zápasech z osmi úvodních. To už znamenalo značné zaváhání. Navíc v polovině základní části.

Kvůli pandemii svaz upravil formát extraligy na dvoukolový. V desetičlenné tabulce tak každý tým odehrál jen 18 zápasů. A Ledenice ve zmíněné polovině měly úspěšnost jen mírně nad padesáti procenty. Pro obhájce titulu to byla slabá vizitka.

„Výsledky jsme měli horší, to je pravda. Nic jsme si z toho ale nedělali. Začátek byl od nás takový pomalejší, ale věděli jsme, že máme rezervu a můžeme jít jen nahoru,“ říká důležitý člen ledenické sestavy a reprezentant Patrik Kopečný.

Rezervy měl klub podle jeho slov hlavně na pálce. Proto získával body pracně a ideální to nebylo ani na nadhozu. „Kluci za to nemohli. Jejich výkony ovlivnila různá zranění a neměli to vůbec jednoduché. Dávali se dohromady za chodu. Na začátku sezony nám to prostě nešlo,“ přiznává. Druhá polovina základní části už byla od Jihočechů mnohem lepší. Z devíti zápasů prohráli jen s druhým loňským finalistou z Břeclavi (0:3). A rozjeli se tak, že v závěru dominovali.

Poslední čtyři utkání měli hrát Žraloci o víkendu doma. Kvůli vytrvalému dešti a podmáčenému hřišti museli v sobotu i v neděli vyrazit k soupeřům. Do Prahy za Spectrem a k derby do Sezimova Ústí.

„Změna nám nevadila. Byli jsme rádi, že se to vůbec odehrálo. Hrozilo totiž, že bychom hráli někdy v týdnu večer. Soupeři nám vyšli vstříc. Výsledkově a herně to bylo už v pořádku,“ dodal spokojený Kopečný, který měl jako druhý pálkař týmu na zlepšení velký podíl. Osobní statistiky si sice nevede, ale z jeho odpalů získaly Ledenice v sezoně minimálně 12 bodů.

Žraloci jsou v neúplné tabulce na druhém místě a musejí počkat na dohrávku Havlíčkův Brod - Tempo Praha. Pokud oba zápasy vyhraje Tempo, vyšvihne se až do čela soutěže a Jihočechy odsune na třetí pozici. „Bez ohledu na to naše umístění bereme. Samozřejmě bychom chtěli být první, bylo by to příjemnější. Bereme to tak, jak to je. Výsledky jsme výrazně zlepšili a těšíme se na další část sezony,“ naráží Kopečný na aktuální formu týmu.

Žraloci porazili v sobotu Spectrum 7:0 a 15:0, Sezimovo Ústí o den později 10:3 a 15:0. První fázi soutěže zakončili s bilancí 13 výher a pěti proher. Mimochodem pět proher měli po základní části i v minulé mistrovské sezoně, kde se ale hrálo 28 zápasů. „Jo, to byla jízda,“ přikývne s úsměvem Kopečný.

V neúplné tabulce má letos první Chomutov 32 bodů, Ledenice 31 a Břeclav 30. Tempo i v případě proher nepůjde pod 31 bodů a malá mezera je až u pátého Mostu (28 bodů) a šestého Havlíčkova Brodu (26 bodů).

„Nepřekvapilo mě, že je tabulka hodně vyrovnaná. Rozdíly mezi týmy nejsou velké. Co mám informace, tak soupeři i v době korony po uvolnění nejpřísnějších opatření hodně makali. Na titul pomýšlí několik z nich. Trošku mě mrzí naše prohry o bod. Hlavně s Chomutovem (4:5 a 7:8). Mají sice dobrého nadhazovače, ale uspět jsme mohli. Zápasy rozhodly maličkosti. Na druhou stranu i my několik utkání vyhráli jen o bod,“ doplňuje Kopečný.

Chtějí nejlepší pozici pro play off

Extraliga se nyní rozdělí na dvě skupiny. V hlavní nadstavbě bude hrát šest týmů o postup do semifinále. Spodní část, kde je s jednou výhrou poslední Sezimovo Ústí, bude čekat nadstavba o udržení.

„Do nadstavby jdeme s postupným, ale jasným cílem. Půjdeme zápas od zápasu a pokusíme se tam všechno vyhrát. Pro play off chceme mít co nejlepší pozici. Každá ztráta v nadstavbě bude znát,“ uvědomuje si ledenický pálkař a hráč zadního pole.

Nadstavba začne o víkendu 8. až 9. srpna a Ledenice se k přípravě sejdou na začátku měsíce. Po skončení základní části dostali hráči volno. „Soupeře pro semifinále si nevybíráme. Je to jedno. Všichni budou mít skvělé nadhazovače. Když bych měl ale někoho jmenovat, tak pokud by se tam dostal, osobně bych si nejméně přál Havlíčkův Brod. Nadhazuje za ně česká ikona Michal Holobrádek. To by byl boj a hodně nepříjemný soupeř. Sám jsem zvědavý, kdo do semifinále pronikne. Každý tým s tím ještě může zamíchat. Bude to strašně vyrovnané a pro diváky zajímavé. Na medaile pomýšlejí všichni z nejlepší šestky,“ odhaduje.

Dobrou zprávou je, že do nadstavby půjde tým kompletní. „Všechny šrámy jsme už vyléčili,“ potvrzuje Kopečný.