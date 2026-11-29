V té vaší rodině jste nejspíš neměl jinou možnost, než se stát bojovníkem. Nebo snad měl?
Chtěl jsem hrát florbal, ale nevzali mě do týmu, protože jsem byl mladší, než chtěli. To už se moje sestra Martina věnovala bojovým sportům, kam ji přivedl taťka, který kdysi taky zápasil. Chtěl, aby byla odolnější a ve škole si sama uměla vyřešit problém se šikanou.
Jak to, že Martinu, několikanásobnou mistryni světa v kickboxu, v dětství šikanovali?
Vlastně ani nevím proč, ale jakákoliv odlišnost přitahuje pozornost. Chodila ostříhaná nakrátko, vypadala jako kluk, měla výborný prospěch. Nakonec se taťkův přístup osvědčil. Marťa se s těmi šikanátory brzy vypořádala. Bojovým sportům se pak začala intenzivně věnovat a rychle se zlepšovala. Jenže když se vracela z tréninku, byl jsem první na ráně. Co se naučila, to si na mně doma zkoušela. Brala to jako hru, ale já se před ní schovával pod postel. Vždycky jsem si říkal, ježíš, co se zase bude dít. Pro mě to bylo peklo, i když z dnešního pohledu už mi to tak nepřijde.
Divnou partu lidí klidně raději obejdu. S Martinou nejlíp víme, kolika způsoby dokážeme ublížit. Svoje dovednosti bych použil, jen kdyby nebylo vyhnutí.